Váratlanul elhunyt a NASCAR-legenda

41 éves korában meghalt Kyle Busch, a NASCAR Cup Series 2015-ös és 2019-es bajnoka. A hírt amerikai idő szerint csütörtök este közölték a versenysorozat közösségi felületein – írja az Index.

A bajnokság azt írta hivatalos felületén: „A NASCAR egész családja összetört Kyle Busch elvesztésének hallatán. Kyle ritka tehetség volt, olyan, akiből nemzedékenként csak egy születik. Harcos és szenvedélyes volt, rendkívüli képességekkel rendelkezett, imádta a sportot és a rajongókat. (...) A NASCAR ma a sport egyik óriását veszítette el, és túl korán.”

Kyle Busch pár napja a sorozat All-Star versenyén állt rajthoz Doverben. Halálának oka egyelőre nem ismert. Nem sokkal azt követően hunyt el, hogy bejelentették, kihagyja a hétvégi Coca-Cola 600-at, miután súlyos betegség miatt kórházba került.

Csapata, a Richard Childress Racing már korábban közölte, hogy Busch 8-as számú Chevrolet-jét erre a hétvégére Austin Hill veszi át, míg a Truck Series-ben a Spire Motorsports 7-es rajtszámú gépébe Corey Day ül be.

Kyle Busch több mint két évtizeden át versenyzett a NASCAR királykategóriájában, ahol a két bajnoki címén kívül 762 futamot, 63 futamgyőzelmet, 395 top 10-es eredményt és 35 pole-pozíciót jegyezhetett.