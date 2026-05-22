ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.24
usd:
309.45
bux:
130402.83
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Váratlanul elhunyt a NASCAR-legenda

Infostart

Kyle Busch a királykategóriában 762 futamon indult, 63 győzelmet aratott. Pár nappal ezelőtt még versenyzett.

41 éves korában meghalt Kyle Busch, a NASCAR Cup Series 2015-ös és 2019-es bajnoka. A hírt amerikai idő szerint csütörtök este közölték a versenysorozat közösségi felületein – írja az Index.

A bajnokság azt írta hivatalos felületén: „A NASCAR egész családja összetört Kyle Busch elvesztésének hallatán. Kyle ritka tehetség volt, olyan, akiből nemzedékenként csak egy születik. Harcos és szenvedélyes volt, rendkívüli képességekkel rendelkezett, imádta a sportot és a rajongókat. (...) A NASCAR ma a sport egyik óriását veszítette el, és túl korán.”

Kyle Busch pár napja a sorozat All-Star versenyén állt rajthoz Doverben. Halálának oka egyelőre nem ismert. Nem sokkal azt követően hunyt el, hogy bejelentették, kihagyja a hétvégi Coca-Cola 600-at, miután súlyos betegség miatt kórházba került.

Csapata, a Richard Childress Racing már korábban közölte, hogy Busch 8-as számú Chevrolet-jét erre a hétvégére Austin Hill veszi át, míg a Truck Series-ben a Spire Motorsports 7-es rajtszámú gépébe Corey Day ül be.

Kyle Busch több mint két évtizeden át versenyzett a NASCAR királykategóriájában, ahol a két bajnoki címén kívül 762 futamot, 63 futamgyőzelmet, 395 top 10-es eredményt és 35 pole-pozíciót jegyezhetett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Váratlanul elhunyt a NASCAR-legenda

egyesült államok

elhunyt

autóversenyzés

nascar

kyle busch

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megborul az időjárás: eső nem lesz és a Brit-szigeteken melegebb lehet, mint a török riviérán

Megborul az időjárás: eső nem lesz és a Brit-szigeteken melegebb lehet, mint a török riviérán

Május utolsó harmadában ismét a megszokottnál jóval szárazabbra fordul térségünk időjárása. Visszatér egy korábbról már jól ismert légköri elrendeződés, amely minimális csapadékot, illetve a meleg időszakok és a rövid lehűlések váltakozását hozza magával - írja a Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt

Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt

Magyarországon minden évben több száz szén-monoxid-mérgezés történik, amelyek közül több tragédiával végződik - és nem feltétlenül a fűtési szezonban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 08:44
Csúcsmodern pingpongcsarnokot nyitott Pesten Póta Georgina, bárki mehet
2026. május 22. 08:11
Estés F1-hétvége jön, no meg magyar-német a hoki-vb-n – sport a tévében
×
×