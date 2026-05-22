Népszavazás jön – Kettétörhet Kanada

Nem kötelező erejű népszavazást tartanak októberben a nyugat-kanadai Albertában arról, hogy a lakosok támogatják-e, hogy a tartomány Kanada része maradjon – jelentette be csütörtökön Danielle Smith tartományi miniszterelnök.

Danielle Smith televíziós beszédében közölte: a referendum célja annak felmérése, hogy az albertaiak támogatják-e egy későbbi, jogilag kötelező erejű függetlenségi népszavazás alkotmányos előkészítésének megindítását.

A tartományi vezető szerint „ideje szavazni, megérteni az albertaiak akaratát ebben a kérdésben, majd továbblépni”. Hozzátette: a tartósan érzelmekkel terhelt vita fenntartása már nem szolgálja a közérdeket.

A szavazás ugyan nem vezetne közvetlenül elszakadáshoz, de komoly politikai kihívást jelenthet Mark Carney kanadai kormányfő számára.

Dominic Leblanc belkereskedelmi miniszter a szövetségi kormány nevében kijelentette: Ottawa továbbra is „egy erősebb Kanada építésére összpontosít Alberta teljes partnerségével és minden kanadai javára”.

Kanadában különösen érzékeny kérdés a nemzeti egység azóta, hogy az 1995-ös quebeci függetlenségi népszavazás rendkívül szoros eredménnyel bukott el. Ezt követően a szövetségi parlament olyan törvényt fogadott el, amely végső döntési jogot biztosít Ottawának a tartományi referendumok kérdésfeltevéséről és az elszakadási tárgyalások feltételeiről.

A Sándor-palota által péntek reggel közzétett, az kegyelmi ügyet érintő dokumentumok összefoglalójában az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K.. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka. Az elnöki hivatal honlapja, vélhetően a hatalmas érdeklődés miatt, nehezen bírja a terhelést, így a dokumentumok a nyilvánosság számára azért korlátozottan elérhetők.
 

Furcsa részletek derültek ki arról, hogyan kapott zöld utat K. Endre kegyelme

A Sándor-palota által közzétett vizsgálati összefoglaló szerint K. E. kegyelmi ügyében nem derül ki a dokumentumokból, pontosan mi alapján született pozitív döntés, mivel az ügyirat nem tartalmaz erre vonatkozó indokolást. Az igazságügyi miniszter felterjesztése szokatlan módon elutasító és támogató javaslatot egyaránt tartalmazott, ám maga a feljegyzés egyértelműen az elutasítást támogatta. Az előkészítő anyagok szerint nem állt fenn olyan, a büntetésen túlmutató hátrány, amely a kegyelmet indokolta volna. A döntés kezelése több ponton is eltért a megszokott eljárásrendtől: az aláírt határozat nem jutott vissza az illetékes igazgatósághoz, így nem állapítható meg, ki és milyen alapon választotta a kegyelmet biztosító változatot.

Veszélyes hulladék és patkányok lepték el a Kelenföldi pályaudvar környékét: meglepő tervvel vetnének véget a rémálomnak

Többek között patkányokat, illegális hulladékot és veszélyes azbesztpalát találtak a Kelenföldi pályaudvar melletti, MÁV-tulajdonban lévő területen.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

