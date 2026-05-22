Népszavazás jön – Kettétörhet Kanada

Danielle Smith televíziós beszédében közölte: a referendum célja annak felmérése, hogy az albertaiak támogatják-e egy későbbi, jogilag kötelező erejű függetlenségi népszavazás alkotmányos előkészítésének megindítását.

A tartományi vezető szerint „ideje szavazni, megérteni az albertaiak akaratát ebben a kérdésben, majd továbblépni”. Hozzátette: a tartósan érzelmekkel terhelt vita fenntartása már nem szolgálja a közérdeket.

A szavazás ugyan nem vezetne közvetlenül elszakadáshoz, de komoly politikai kihívást jelenthet Mark Carney kanadai kormányfő számára.

Dominic Leblanc belkereskedelmi miniszter a szövetségi kormány nevében kijelentette: Ottawa továbbra is „egy erősebb Kanada építésére összpontosít Alberta teljes partnerségével és minden kanadai javára”.

Kanadában különösen érzékeny kérdés a nemzeti egység azóta, hogy az 1995-ös quebeci függetlenségi népszavazás rendkívül szoros eredménnyel bukott el. Ezt követően a szövetségi parlament olyan törvényt fogadott el, amely végső döntési jogot biztosít Ottawának a tartományi referendumok kérdésfeltevéséről és az elszakadási tárgyalások feltételeiről.