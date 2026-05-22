ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.35
usd:
309.54
bux:
0
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Edvard Benes brünni szobra
Nyitókép: iDnes.cz

Vér színű festék tapad Eduard Benes szoborkezéhez

Infostart / MTI

Vörös festékkel kente be Edvard Benes mindkét kezét az egykori csehszlovák államfő brünni szobrán néhány aktivista – jelentette az iDnes hírportál csütörtökön reggel.

Az aktivisták elhelyeztek a szoborra szerda délután egy cédulát is, amelyen az áll, hogy „Cseh náci. Morvaország kártevője” – írja az iDnes.

A hírportál szerint az aktivisták akciója összefüggésben van a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) hagyományos pünkösdi találkozójával, amelyre az idén a hét végén első ízben Németországon kívül, Csehországban, Brünnben kerül sor.

Az aktivisták nyilatkozatban elhatárolták magukat a cseh képviselőház múlt heti határozatától is, amely ellenezte a szudétanémetek brünni találkozóját, és annak lemondására szólította fel a szervezőket.

„Szomszédsági találkozóról van szó, a hisztéria felesleges” – mondta Tomás Klocko aktivista újságíróknak.

A szobrot megrongáló személyek a Morva Tartományi Mozgalom (MZH) tagjai. Pavel Trcala, a mozgalom elnöke a hírportálnak azt mondta, hogy a kezdeményezésről nem tud semmit, s az néhány személy egyéni akciója – olvasható a hírportálon.

„(Eduard) Benes kezén mintegy 23 ezer csehszlovák állampolgár vére szárad, akiket erőszakkal a szovjet gulagokba hurcoltak el. Benes nem védte meg őket. További csehszlovák állampolgárokat a német nyelvű országokba távolítottak el” – mondta Klocko, az MZH aktivistája újságíróknak.

Pavel Sváb rendőrségi szóvivő újságírókkal közölte, hogy a járőr megérkezésekor a helyszínen két aktivista tartózkodott, akik beismerték, hogy ők rongálták meg az emlékművet.

A rendőrség „idegen tulajdon megrongálása” címén vizsgálatot indított az ügyben.

A kár értékét egyelőre nem határozták meg. A szoborra akasztott cédulát a hatóságok eltávolították.

Edvard Benes egykori csehszlovák államfő megítélése a cseh történészek és a társadalom körében nem egységes.

  • Méltányolják szerepét Csehszlovákia létrehozásában, de
  • sokan bírálják, hogy a 2. világháború után szovjetbarát politikát folytatott,
  • támogatta a szudétanémetek kitelepítését az országból.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Vér színű festék tapad Eduard Benes szoborkezéhez

edvard benes

szobor

cseh

náci

morva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Részletek a Sándor-palota dokumentumaiból
Kegyelmi ügy

Részletek a Sándor-palota dokumentumaiból
A Sándor-palota által péntek reggel közzétett, az kegyelmi ügyet érintő dokumentumok összefoglalójában az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K.. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka. Az elnöki hivatal honlapja, vélhetően a hatalmas érdeklődés miatt, nehezen bírja a terhelést, így a dokumentumok a nyilvánosság számára azért korlátozottan elérhetők.
 

Kiadta dokumentumait a Sándor-palota

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Magyar Péter súlyos kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról

Magyar Péter súlyos kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról

Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó tíz év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről – mondta Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban.
 

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tarol a fogyókúrás csodaszer, de tartós fogyáshoz önmagában nem elég

Tarol a fogyókúrás csodaszer, de tartós fogyáshoz önmagában nem elég

Nagyjából 6 évvel ezelőtt robbantak be a GLP-1 készítmények, amelyek valóban látványos eredményeket hoztak. Ezeknek a súlycsökkentést támogató gyógyszeres kezeléseknek a szerepe azóta is töretlenül erősödik,de tartós fogyáshoz önmagukban nem elegendők, és nem pótolják az életmód‑ és viselkedéstámogatást. Közben a túlsúly és az elhízás nemcsak egészségügyi, hanem költségkérdés is: friss hazai becslések szerint az obezitáshoz köthető, közfinanszírozott egészségügyi kiadások évente százmilliárdos nagyságrendet érhetnek el. A kérdés ezért egyre inkább az, hogy a megelőzés és a kezelések – köztük a gyógyszeres terápia – hogyan és milyen feltételekkel csökkenthetik hosszabb távon az ellátórendszer terheit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végveszélyben több száz hazai kistelepülés egyetlen boltja: könnyen élelmiszer nélkül maradhat a magyar vidék?

Végveszélyben több száz hazai kistelepülés egyetlen boltja: könnyen élelmiszer nélkül maradhat a magyar vidék?

A növekvő működési költségek és az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet azonban komoly veszélyt jelent a hálózat kisebb boltjaira.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 08:33
Népszavazás jön – Kettétörhet Kanada
2026. május 22. 07:58
Philadelphia-Budapest 9 órán belül – Ünnepel az American Airlines
×
×