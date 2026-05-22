Vér színű festék tapad Eduard Benes szoborkezéhez

Az aktivisták elhelyeztek a szoborra szerda délután egy cédulát is, amelyen az áll, hogy „Cseh náci. Morvaország kártevője” – írja az iDnes.

A hírportál szerint az aktivisták akciója összefüggésben van a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) hagyományos pünkösdi találkozójával, amelyre az idén a hét végén első ízben Németországon kívül, Csehországban, Brünnben kerül sor.

Az aktivisták nyilatkozatban elhatárolták magukat a cseh képviselőház múlt heti határozatától is, amely ellenezte a szudétanémetek brünni találkozóját, és annak lemondására szólította fel a szervezőket.

„Szomszédsági találkozóról van szó, a hisztéria felesleges” – mondta Tomás Klocko aktivista újságíróknak.

A szobrot megrongáló személyek a Morva Tartományi Mozgalom (MZH) tagjai. Pavel Trcala, a mozgalom elnöke a hírportálnak azt mondta, hogy a kezdeményezésről nem tud semmit, s az néhány személy egyéni akciója – olvasható a hírportálon.

„(Eduard) Benes kezén mintegy 23 ezer csehszlovák állampolgár vére szárad, akiket erőszakkal a szovjet gulagokba hurcoltak el. Benes nem védte meg őket. További csehszlovák állampolgárokat a német nyelvű országokba távolítottak el” – mondta Klocko, az MZH aktivistája újságíróknak.

Pavel Sváb rendőrségi szóvivő újságírókkal közölte, hogy a járőr megérkezésekor a helyszínen két aktivista tartózkodott, akik beismerték, hogy ők rongálták meg az emlékművet.

A rendőrség „idegen tulajdon megrongálása” címén vizsgálatot indított az ügyben.

A kár értékét egyelőre nem határozták meg. A szoborra akasztott cédulát a hatóságok eltávolították.

Edvard Benes egykori csehszlovák államfő megítélése a cseh történészek és a társadalom körében nem egységes.