Mol-robbanás Tiszaújvárosban – megszólalt a polgármester

Egyelőre nincs szükség lakosságvédelmi intézkedésre, miután robbanás történt a Mol tiszaújvárosi telephelyén – közölte a város polgármestere pénteken a Facebook-oldalán.

Fülöp György azt mondta a közösségi oldalán közzétett videójában, hogy a Mol Petrolkémia telephelyén péntek egy súlyos baleset történt, a katasztrófavédelem vezetőivel és a Mol vezetőivel is folyamatosan kapcsolatban vannak.

A szakemberek oltják a tüzet, zajlik a mentés – tette hozzá.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is.

Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert – tették hozzá.