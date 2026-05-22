2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Visszaváltható palackok nagy mennyiségben.
Nyitókép: Pixabay

Palackvisszaváltással csaló bolti alkalmazott ellen emeltek vádat Kecskeméten

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csaknem kétmillió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat – írta Bodó Marianna.

A közlemény szerint a férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalással vádolja, és ezért végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is utólag végre kell hajtani.

Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

Orbán Anita az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 22.)

