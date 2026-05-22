Magyar Péter Tiszaújvárosról: egy halott, hét súlyos sérült

Tiszaújvárosban a Mol Olefin-1 veszélyes üzemében reggel robbanás történt a karbantartás utáni újraindításkor – közölte az ügyben második alkalommal közzétett posztjában Magyar Péter miniszterelnök.
„Az elsődleges információk alapján egy ember életét vesztette, 7 fő súlyos égési sérülést szenvedett. Az üzem oltása folyamatban van. A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért. További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fognak szolgálni” – rögzítette a kormányfő, aki az elhunyt családjának ismételten őszinte részvétét fejezte ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívánt.