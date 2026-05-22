KSH: a beruházások fél százalékkal csökkentek az első negyedévben

Az első negyedévben a nyers adat szerint 0,5 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3 százalékkal csökkent a beruházások volumene az egy évvel korábbihoz képest – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ezzel harmadik éve csökkennek a beruházások, legutóbb 2023. első negyedévében regisztrált emelkedést a statisztika.

KSH: a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozása 2026 első negyedév

Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4 százalékkal mérséklődött.

Éves összevetésben az előző negyedévi 1,3 százalékoshoz képest jelentősen lassult a visszaesés, a munkanaphatással korrigált mutató azonban a tavalyi negyedik negyedévhez lépest változatlan maradt 1,3 százalékon. Az előző negyedévhez mért csökkenés azonban rosszabb a tavalyi második félév mutatóinál, mert 2025. harmadik negyedévében még hajszálnyi, 0,1 százalékos növekedést a negyedik negyedévben pedig szintén a legcsekélyebb 0,1 százalékos csökkenést mért a statisztika.

A beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte – tette hozzá a KSH.