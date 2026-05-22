ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.09
usd:
309.16
bux:
0
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Starship az indítóálláson
Nyitókép: S/SpaceX

Baj van a SpaceX-nél, halasztanak

Infostart / MTI

Műszaki probléma miatt az utolsó pillanatban elhalasztotta a SpaceX a Starship hordozórakéta tizenkettedik tesztrepülését Texasban, az újabb indítási kísérletet péntekre tervezik.

A vállalat Starbase nevű texasi indítóállásáról közép-európai idő szerint péntek hajnalban indult volna az új generációs Starship V3 rendszer, ám a visszaszámlálást negyven másodperccel a tervezett start előtt leállították.

A Starship V3 a SpaceX új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehézrakéta-rendszere, amely korszerűsített Raptor hajtóművekkel készül, és amelyet a cég a Starlink műholdhálózat bővítésére, valamint a NASA holdprogramjának kiszolgálására is használni kíván.

A SpaceX az elmúlt hónapokban jelentős áttervezést hajtott végre a rendszeren a tavalyi sikertelen tesztek után. A vállalat közlése szerint a mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata valós repülési körülmények között.

A tesztrepülés a SpaceX tervezett tőzsdei bevezetése előtt is kiemelt jelentőségű. A cég akár 1,75 ezermilliárd dolláros piaci tőkeértéket is elérhet rekordösszegű részvénykibocsátás mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Baj van a SpaceX-nél, halasztanak

amerika

texas

űrrepülés

spacex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Anita az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná

Orbán Anita az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná

Orbán Anita új külügyminiszter első nagyinterjújában Magyarországnak újra kiszámítható, professzionális partnerként kell működnie az EU-ban és a szövetségi rendszerekben, miközben világos nemzeti vörös vonalakat tart - mondta Orbán Anita új külügyminiszter a Válasz Online-nak adott nagyinterjújában. Hazahozott uniós pénzek, újrainduló Erasmus és Horizon, működő határmenti együttműködések, helyrehozott viszony a szomszédainkkal - ezeket nevezte meg az első egy év fő feladatainak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 22.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 22.)

A Pénzcentrum 2026. május 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 07:58
Philadelphia-Budapest 9 órán belül – Ünnepel az American Airlines
2026. május 22. 06:59
Tényleg küld hadsereget Trump Lengyelországba
×
×