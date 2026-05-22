Baj van a SpaceX-nél, halasztanak

A vállalat Starbase nevű texasi indítóállásáról közép-európai idő szerint péntek hajnalban indult volna az új generációs Starship V3 rendszer, ám a visszaszámlálást negyven másodperccel a tervezett start előtt leállították.

A Starship V3 a SpaceX új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehézrakéta-rendszere, amely korszerűsített Raptor hajtóművekkel készül, és amelyet a cég a Starlink műholdhálózat bővítésére, valamint a NASA holdprogramjának kiszolgálására is használni kíván.

A SpaceX az elmúlt hónapokban jelentős áttervezést hajtott végre a rendszeren a tavalyi sikertelen tesztek után. A vállalat közlése szerint a mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata valós repülési körülmények között.

A tesztrepülés a SpaceX tervezett tőzsdei bevezetése előtt is kiemelt jelentőségű. A cég akár 1,75 ezermilliárd dolláros piaci tőkeértéket is elérhet rekordösszegű részvénykibocsátás mellett.