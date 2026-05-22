2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Megnyílt a Póta Pingpong asztalitenisz-csarnok Zuglóban.
Nyitókép: Facebook/Póta PingPong

Csúcsmodern pingpongcsarnokot nyitott Pesten Póta Georgina, bárki mehet

Infostart

Megnyílt Budapesten, a XIV. kerületben a Póta Pingpong modern asztalitenisz-csarnoka. A projekt az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. A létesítmény működtetőinek célja, hogy a kezdőktől a versenysportolókig minden korosztály számára elérhetővé tegyék az asztaliteniszt.

A zuglói csarnok szakmai vezetője Póta Georgina, ötszörös olimpikon és Európa-bajnok asztaliteniszező, aki élsportolói tapasztalatait a hazai pingpongos közösség építésében kívánja hasznosítani. „Szeretnénk olyan közösséget létrehozni, ahol a hobbijátékos és a komoly célokkal érkező versenyző egyaránt megtalálja a helyét” – fogalmazott a megnyitón a Junior Prima-díjas asztaliteniszező.

A csarnok érdekessége, hogy teljeskörűen automatizált a foglalástól a beengedésen át a lámpák és a szellőztetőrendszer be- és kikapcsolásáig. A rendszer a foglaltsági adatok alapján biztosítja a megfelelő mennyiségű fényt a játékban levő asztaloknál, az optimális hőmérsékletet, és indítja az eredményjelző képernyőket.

A létesítményben 12 darab ITTF-minősítésű Joola versenyasztal áll a játékosok rendelkezésére, a csarnok ízületkímélő Taraflex sportpadló burkolatot kapott.

A 125 fős befogadóképességű tér alkalmas edzések, versenyek és egyéb pingpongos rendezvények lebonyolítására, a galériáról pedig kényelmesen követhetik a nézők a mérkőzéseket.

A Póta Pingpong többféle edzéstípust kínál: egyéni magánórákat, csoportos gyerek- és felnőtt edzéseket, valamint hobbijátékosoknak szóló, a mozgás örömét előtérbe helyező foglalkozásokat. A csarnok családbarát kialakítású, a galérián Kids Zone gyereksarok és a szülők számára kényelmes váróterület áll rendelkezésre.

A csarnok céges rendezvények, csapatépítők és születésnapi programok helyszíneként is működik, többféle fix csomaggal és igény szerint egyedi ajánlatokkal. Kiemelt programjai közé tartozik a King of the Table elnevezésű, online nevezéses háziverseny, az amatőr versenyek, valamint a péntek esti, zenés Friday Flow pingpongestek.

Az edzésrendről, a programokról és az árakról a www.potapingpong.hu oldalon érhetők el további információk.

póta georgina

asztalitenisz

zugló

csarnok

Súlyos kijelentés Ukrajna EU-csatlakozásáról a magyar kormányfőtől

Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó tíz év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről – mondta Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban.
 

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Elképesztő luxusautókat árverez a NAV: bárki licitálhat, Ferrari, Lamborghini, Porsche is a listán

Több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

