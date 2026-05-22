Csúcsmodern pingpongcsarnokot nyitott Pesten Póta Georgina, bárki mehet

A zuglói csarnok szakmai vezetője Póta Georgina, ötszörös olimpikon és Európa-bajnok asztaliteniszező, aki élsportolói tapasztalatait a hazai pingpongos közösség építésében kívánja hasznosítani. „Szeretnénk olyan közösséget létrehozni, ahol a hobbijátékos és a komoly célokkal érkező versenyző egyaránt megtalálja a helyét” – fogalmazott a megnyitón a Junior Prima-díjas asztaliteniszező.

A csarnok érdekessége, hogy teljeskörűen automatizált a foglalástól a beengedésen át a lámpák és a szellőztetőrendszer be- és kikapcsolásáig. A rendszer a foglaltsági adatok alapján biztosítja a megfelelő mennyiségű fényt a játékban levő asztaloknál, az optimális hőmérsékletet, és indítja az eredményjelző képernyőket.

A létesítményben 12 darab ITTF-minősítésű Joola versenyasztal áll a játékosok rendelkezésére, a csarnok ízületkímélő Taraflex sportpadló burkolatot kapott.

A 125 fős befogadóképességű tér alkalmas edzések, versenyek és egyéb pingpongos rendezvények lebonyolítására, a galériáról pedig kényelmesen követhetik a nézők a mérkőzéseket.

A Póta Pingpong többféle edzéstípust kínál: egyéni magánórákat, csoportos gyerek- és felnőtt edzéseket, valamint hobbijátékosoknak szóló, a mozgás örömét előtérbe helyező foglalkozásokat. A csarnok családbarát kialakítású, a galérián Kids Zone gyereksarok és a szülők számára kényelmes váróterület áll rendelkezésre.

A csarnok céges rendezvények, csapatépítők és születésnapi programok helyszíneként is működik, többféle fix csomaggal és igény szerint egyedi ajánlatokkal. Kiemelt programjai közé tartozik a King of the Table elnevezésű, online nevezéses háziverseny, az amatőr versenyek, valamint a péntek esti, zenés Friday Flow pingpongestek.

Az edzésrendről, a programokról és az árakról a www.potapingpong.hu oldalon érhetők el további információk.