Pluszban a német gazdaság, de...

A német bruttó hazai termék (GDP) az idei első három hónapban az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal nőtt szezonális és naptárhatással kiigazítva, megerősítve az április végén közzétett előzetes adatot. Éves összevetésben a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal emelkedett.

A növekedést elsősorban az export bővülése támogatta: a kivitel 3,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Emellett az állami fogyasztási kiadások 1,1 százalékkal emelkedtek.

A statisztikai hivatal szerint a növekedéshez hozzájárultak a vegyipari és gyógyszeripari termékek, valamint a fémipari áruk exportjának növekedései is. A magánfogyasztás ugyanakkor gyengébben alakult a korábban vártnál.

A beruházások visszaestek: a gépekbe, berendezésekbe és járművekbe irányuló befektetések 1,2 százalékkal, az építőipari beruházások pedig 2,5 százalékkal csökkentek. Az építőipart az év eleji rendkívül hideg időjárás is fékezte.

Az iráni háború miatt azonban a német gazdaság kilátásai romlottak. A Hormuzi-szoros részleges lezárása nyomán megugrottak az olajárak, ami növelte az energiaárakat és visszafogta a fogyasztást, valamint a beruházásokat. A német gazdasági minisztérium és a Bundesbank egyaránt lassulásra számít a második negyedévben.

Az Európai Bizottság csütörtökön a magas energiaárak miatt 0,6 százalékra felezte a német gazdaság 2026-os növekedési előrejelzését. A német kormány továbbra is 0,5 százalékos GDP-bővüléssel számol.

A Destatis adatai szerint Németország gazdasági teljesítménye kissé meghaladta az uniós átlagot: az Európai Unió GDP-je az első negyedévben 0,2 százalékkal nőtt negyedéves összevetésben.