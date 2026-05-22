Infostart.hu
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
A Köztársaság tér Berlinben, Németország fővárosában.
Nyitókép: Unsplash

Pluszban a német gazdaság, de...

Infostart / MTI

A német gazdaság az iráni háború kedvezőtlen hatásai ellenére is növekedni tudott 2026 első negyedévében, ugyanakkor a konfliktus jelentősen rontotta a következő hónapok kilátásait – közölte pénteken a német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis).

A német bruttó hazai termék (GDP) az idei első három hónapban az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal nőtt szezonális és naptárhatással kiigazítva, megerősítve az április végén közzétett előzetes adatot. Éves összevetésben a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal emelkedett.

A növekedést elsősorban az export bővülése támogatta: a kivitel 3,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Emellett az állami fogyasztási kiadások 1,1 százalékkal emelkedtek.

A statisztikai hivatal szerint a növekedéshez hozzájárultak a vegyipari és gyógyszeripari termékek, valamint a fémipari áruk exportjának növekedései is. A magánfogyasztás ugyanakkor gyengébben alakult a korábban vártnál.

A beruházások visszaestek: a gépekbe, berendezésekbe és járművekbe irányuló befektetések 1,2 százalékkal, az építőipari beruházások pedig 2,5 százalékkal csökkentek. Az építőipart az év eleji rendkívül hideg időjárás is fékezte.

Az iráni háború miatt azonban a német gazdaság kilátásai romlottak. A Hormuzi-szoros részleges lezárása nyomán megugrottak az olajárak, ami növelte az energiaárakat és visszafogta a fogyasztást, valamint a beruházásokat. A német gazdasági minisztérium és a Bundesbank egyaránt lassulásra számít a második negyedévben.

Az Európai Bizottság csütörtökön a magas energiaárak miatt 0,6 százalékra felezte a német gazdaság 2026-os növekedési előrejelzését. A német kormány továbbra is 0,5 százalékos GDP-bővüléssel számol.

A Destatis adatai szerint Németország gazdasági teljesítménye kissé meghaladta az uniós átlagot: az Európai Unió GDP-je az első negyedévben 0,2 százalékkal nőtt negyedéves összevetésben.

Kezdőlap    Gazdaság    Pluszban a német gazdaság, de...

Súlyos kijelentés Ukrajna EU-csatlakozásáról a magyar kormányfőtől

Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó tíz év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről – mondta Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban.
 

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Elképesztő luxusautókat árverez a NAV: bárki licitálhat, Ferrari, Lamborghini, Porsche is a listán

Több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

