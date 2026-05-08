Ilyen egy közel félmilliós gyorshajtás – kép

Több mint két és félszeresével lépte túl a megengedett sebességet egy autós Murarátkán: a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sofőrt május 4-én délután mérték be a település belterületén, ahol a megengedett 50 km/h helyett 134 km/h-val közlekedett.

A rendőrök a gyorshajtót megállították, majd 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá, emellett 8 büntetőpontot is kapott. A rendőrség az eset kapcsán ismét hangsúlyozta: a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb oka.