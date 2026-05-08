ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.99
usd:
304.34
bux:
135138.83
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hátsó autólámpa piros fényének csíkja piros sebességjelző számlap előtt
Nyitókép: Pixabay

Ilyen egy közel félmilliós gyorshajtás – kép

Infostart

A pénzbüntetés mellé még 8 büntetőpontot is begyűjtött.

Több mint két és félszeresével lépte túl a megengedett sebességet egy autós Murarátkán: a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sofőrt május 4-én délután mérték be a település belterületén, ahol a megengedett 50 km/h helyett 134 km/h-val közlekedett.

A rendőrök a gyorshajtót megállították, majd 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá, emellett 8 büntetőpontot is kapott. A rendőrség az eset kapcsán ismét hangsúlyozta: a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb oka.

Kezdőlap    Belföld    Ilyen egy közel félmilliós gyorshajtás – kép

rendőrség

traffipax

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. Az orosz vezetők "különös és helytelen" logikájára hívta fel a figyelmet. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Mit kell tudni a német érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a német érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 05:08
Furcsa elszíneződést észleltek a Tiszán és a Szamoson
2026. május 8. 04:36
Rövidebb szakaszon jár az egyik metró
×
×