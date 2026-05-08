2026. május 8. péntek
Magyar Péter leendõ magyar miniszterelnök érkezik a római kormányfõi hivatalba, a Chigi-palotába 2026. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Cimaglia

Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Péter – a nap hírei

Április végéig az éves hiánycél több mint 70 százalékát, csaknem 3.849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartási hiány. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Szombattól kezdődően 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök.

Április végéig az éves hiánycél több mint 70 százalékát, csaknem 3.849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alattt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit.

Tovább gyorsult az infláció áprilisban és két hónap után tért vissza 2 százalék fölé. A KSH adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve.

Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek a csütörtökön visszalépett Melléthei-Barna Márton helyére a leendő kormányfő. Az új jelölt Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Melléthei Barna Márton, aki pár hónapja Magyar Péter sógora, a visszalépést azzal indokolta, hogy a családi kapcsolat árthatna a rendszerváltás hitelességének.

Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza-kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját – értesült több forrásból a HVG. Gyurkó Szilvia a lapnak nem erősítette meg, de nem is cáfolta az információt.

Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak adott interjúban arra reagált, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban lemondásra szólította fel. Visszautasította, hogy a tevékenységét a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna.

A filmes területen is a források megszerzésére és az elszámoltatás megkezdésére koncentrálnak majd az új kormány első időszakában – jelentette ki a Tisza Párt kulturális megbízottja. Nagy Ervin az Eurocine Budapest nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpón azt is hangsúlyozta: a filmes szakma javaslataira is építeni kell.

Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot – jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopeman-nek adott interjúban úgy fogalmazott: készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek zajlanak.

Már az Országgyűlés szombati alakuló ülésén benyújtja a végrehajtások rendszerének újra szabályozásáról szóló javaslatot a Mi Hazánk. Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető azt közölte: a hét törvényjavaslatból álló csomag foglalkozna az egykori devizahitelesek kártalanításával is.

Nagyjából 40 településen lehet azbesztes zúzalék Magyarországon – hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott: már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak azbesztgyanú miatt. a Greenpeace Sopronban vett mintákról is igazolta az azbeszt jelenlétét.

Szombattól kezdődően három napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök Washingtonban.

Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte: Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást.

Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte.

Aláírták a Lengyelországnak szánt, 43,7 milliárd euróra szóló SAFE hitelprogramról szóló szerződést a varsói kormány és az Európai Unió képviselői. Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós programnak a tagállamok közül.

Elutazott Moszkvába szlovák miniszterelnök a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre. Robert Fico az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik.

További lépéseket sürget a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtásához az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint az új rendszer fő pillérei már működnek, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség.

Súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon a kormányzó brit Munkáspárt. A voksolás a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezte.

Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének.

A Hormuzi-szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 1500 hajó és 20 ezer főnyi legénység rekedt a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szorosban bevezetett blokád miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész életét vesztette.

Hollandiában ápolt betegeknél is azonosították a hantavírust. Ezzel a megerősített fertőzések száma hatra nőtt, és további három ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata.

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Minden határt áttört a forint, öt éve nem látott szintek kerültek karnyújtásnyira

Pénteken új négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben is. A Tisza választási győzelme úgy tűnik eddig minden várakozást felülmúl a forinterősödés tekintetében, hiszen már gyakorlatilag a 300 forintos dollár is elkönyvelhető.

Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.

Labour suffers historic Wales loss as Reform wins more than 1,400 English council seats and Greens make gains

Meanwhile, the SNP holds on as the largest party in the Scottish Parliament while Reform secures its first Holyrood seats.

2026. május 8. 19:30
Tömegkarambol: hatalmas a torlódás az M5-ösön
2026. május 8. 19:13
Felbolydul Magyarország szombaton
