Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Péter – a nap hírei

Április végéig az éves hiánycél több mint 70 százalékát, csaknem 3.849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alattt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit.

Tovább gyorsult az infláció áprilisban és két hónap után tért vissza 2 százalék fölé. A KSH adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve.

Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek a csütörtökön visszalépett Melléthei-Barna Márton helyére a leendő kormányfő. Az új jelölt Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Melléthei Barna Márton, aki pár hónapja Magyar Péter sógora, a visszalépést azzal indokolta, hogy a családi kapcsolat árthatna a rendszerváltás hitelességének.

Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza-kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját – értesült több forrásból a HVG. Gyurkó Szilvia a lapnak nem erősítette meg, de nem is cáfolta az információt.

Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak adott interjúban arra reagált, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban lemondásra szólította fel. Visszautasította, hogy a tevékenységét a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna.

A filmes területen is a források megszerzésére és az elszámoltatás megkezdésére koncentrálnak majd az új kormány első időszakában – jelentette ki a Tisza Párt kulturális megbízottja. Nagy Ervin az Eurocine Budapest nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpón azt is hangsúlyozta: a filmes szakma javaslataira is építeni kell.

Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot – jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopeman-nek adott interjúban úgy fogalmazott: készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek zajlanak.

Már az Országgyűlés szombati alakuló ülésén benyújtja a végrehajtások rendszerének újra szabályozásáról szóló javaslatot a Mi Hazánk. Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető azt közölte: a hét törvényjavaslatból álló csomag foglalkozna az egykori devizahitelesek kártalanításával is.

Nagyjából 40 településen lehet azbesztes zúzalék Magyarországon – hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott: már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak azbesztgyanú miatt. a Greenpeace Sopronban vett mintákról is igazolta az azbeszt jelenlétét.

Szombattól kezdődően három napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök Washingtonban.

Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte: Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást.

Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte.

Aláírták a Lengyelországnak szánt, 43,7 milliárd euróra szóló SAFE hitelprogramról szóló szerződést a varsói kormány és az Európai Unió képviselői. Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós programnak a tagállamok közül.

Elutazott Moszkvába szlovák miniszterelnök a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre. Robert Fico az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik.

További lépéseket sürget a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtásához az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint az új rendszer fő pillérei már működnek, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség.

Súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon a kormányzó brit Munkáspárt. A voksolás a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezte.

Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének.

A Hormuzi-szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 1500 hajó és 20 ezer főnyi legénység rekedt a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szorosban bevezetett blokád miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész életét vesztette.

Hollandiában ápolt betegeknél is azonosították a hantavírust. Ezzel a megerősített fertőzések száma hatra nőtt, és további három ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata.