Bóna Szabolcs: politikától mentes, szakmai alapon működő agrárkamara kell

Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: „a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel”.

A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani – sorolta a miniszterjelölt.

„Szakmai alapon működő, szolgáltató kamarára van szükség. Egy köztestület célja a tagjainak az érdekképviselete, szolgálata és a működésükben a segítségnyújtás” – fogalmazott Bóna Szabolcs.

Papp Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöki posztjáról, átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Bejegyzése szerint ezek a feladatok teljes embert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről.

Papp Zsoltot a 2024 szeptemberi országos küldöttgyűlés választotta meg az agrárkamara vezetőjévé. Az Országgyűlésbe a Fidesz országos listájáról jutott be, a kormánypártok jelöltjeként egyéniben nem szerzett mandátumot.