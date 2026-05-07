ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.61
usd:
302.95
bux:
135465.2
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Three combines guided by GPS technology, harvest wheat in close formation.
Nyitókép: Andy Sacks/Getty Images

Bóna Szabolcs: politikától mentes, szakmai alapon működő agrárkamara kell

Infostart / MTI

Szakmai alapon működő, politikamentes, szolgáltató kamarára van szükség – reagált a leendő Tisza-kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökének lemondására.

Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: „a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel”.

A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani – sorolta a miniszterjelölt.

„Szakmai alapon működő, szolgáltató kamarára van szükség. Egy köztestület célja a tagjainak az érdekképviselete, szolgálata és a működésükben a segítségnyújtás” – fogalmazott Bóna Szabolcs.

Papp Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöki posztjáról, átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Bejegyzése szerint ezek a feladatok teljes embert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről.

Papp Zsoltot a 2024 szeptemberi országos küldöttgyűlés választotta meg az agrárkamara vezetőjévé. Az Országgyűlésbe a Fidesz országos listájáról jutott be, a kormánypártok jelöltjeként egyéniben nem szerzett mandátumot.

Kezdőlap    Belföld    Bóna Szabolcs: politikától mentes, szakmai alapon működő agrárkamara kell

terv

agrárkamara

agrárminiszter

politikamentes

bóna szabolcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az újabb forintcsúcs – négy éve nem látott szinten a magyar deviza

Itt az újabb forintcsúcs – négy éve nem látott szinten a magyar deviza

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott, míg az euróval szemben is újra rég nem látott erőt mutat a magyar deviza. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz

Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz

A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 11:18
Gond a magyar–ukrán határon
2026. május 7. 10:54
Dagad az azbesztbotrány, Zalaegerszeg is érintett
×
×