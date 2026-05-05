Nem ment valami jól most a magyarországi magánszálláshelyeknek

Márciusban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 0,9 százalékkal csökkent, a vendégéjszakáké nem változott 2025 márciusához képest.

A vendégek 74 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 3,4 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 6,9 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – ismertette a jelentés.

A belföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal nagyobb volt a tavaly márciusinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján

a belföldi vendégek száma 2,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,6 százalékkal bővült 2025 márciusához képest.

Az 560 ezer belföldi vendég 1,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 436 ezer vendéget és 947 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 84 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,1 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 5,8 százalékkal elmaradt a 2025 márciusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest Gyulán és térségében, valamint a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (egyaránt 15 százalékkal), leginkább pedig a Sopron-Fertő térségben csökkent (10 százalékkal). Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 2,5 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma a 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 0,9 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5 százalékkal mérséklődött 2025 márciusához képest - közölte a KSH.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 598 ezer külföldi vendég közel 1,5 millió vendégéjszakát töltött el,

közülük 424 ezer vendéget és mintegy 1,1 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 1,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 7,6 százalékkal elmaradt a 2025 márciusitól.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15 százalékkal), leginkább pedig a Pécs-Villány térségben csökkent (23 százalékkal). Budapesten 0,7, a Balatonnál 1,0 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A jelentés kitér arra is, hogy 19 362 turisztikai szálláshely, ezen belül 2176 kereskedelmi, illetve 17 186 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 933 szálloda és 892 panzió volt nyitva március egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 71,2 milliárd forint volt márciusban, folyó áron 3,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,3 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Január-márciusban a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos időszakához képest 3,1 százalékkal több, összesen közel 3,3 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,5 százalékkal mintegy 1,6 millióra, a külföldieké 2,8 százalékkal 1,7 millióra nőtt.