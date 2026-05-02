Jegyet vett, majd leugrott egy férfi a MOL-torony tetejéről - videó

Az eset szemtanúk és biztonsági felvételek szerint filmbe illő gyorsasággal történt. Az ugró – saját bevallása szerint – szabályosan váltott belépőjeggyel jutott fel a torony látogatóközpontjába, amelyet kifejezetten a magassága miatt választott ki az akció helyszínéül. A biztonsági személyzetnek nem volt esélye megakadályozni az ugrást, mivel a férfi másodpercek alatt átmászott a korláton és elrugaszkodott a tetőről.

A férfi az RTL Híradónak küldött üzenetében megerősítette, hogy az ugrást előre megtervezte, és a sikeres földetérést követően sértetlenül hagyta el a helyszínt. Az extrém sportoló szerint a biztonsági intézkedések ellenére viszonylag könnyen kivitelezhető volt az akció.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán eljárást indított a külföldi állampolgárral szemben. A rendőrség vizsgálja a behatolás és az ugrás körülményeit, valamint azt, hogy történt-e közlekedésbiztonsági vagy egyéb szabálysértés.

A MOL Campus üzemeltetői egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy tervezik-e a biztonsági protokollok szigorítását a jövőbeni hasonló kísérletek megakadályozása érdekében.