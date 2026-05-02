2026. május 2. szombat Zsigmond
A Mol Campus épülete Budapesten, a Kopaszi-gát mellett az avatás napján, 2022. december 8-án. A 143 méter magas, nettó 86 ezer négyzetméter alapterületű épületben 2500 ember fog dolgozni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jegyet vett, majd leugrott egy férfi a MOL-torony tetejéről - videó

Infostart

Illegális bázisugrást hajtott végre egy külföldi fiatalember Budapest legmagasabb épületéről, a MOL-toronyról. A férfi kedd délután a kilátóteraszról vetette magát a mélybe, majd ejtőernyővel épségben landolt a közeli területen.

Az eset szemtanúk és biztonsági felvételek szerint filmbe illő gyorsasággal történt. Az ugró – saját bevallása szerint – szabályosan váltott belépőjeggyel jutott fel a torony látogatóközpontjába, amelyet kifejezetten a magassága miatt választott ki az akció helyszínéül. A biztonsági személyzetnek nem volt esélye megakadályozni az ugrást, mivel a férfi másodpercek alatt átmászott a korláton és elrugaszkodott a tetőről.

A férfi az RTL Híradónak küldött üzenetében megerősítette, hogy az ugrást előre megtervezte, és a sikeres földetérést követően sértetlenül hagyta el a helyszínt. Az extrém sportoló szerint a biztonsági intézkedések ellenére viszonylag könnyen kivitelezhető volt az akció.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán eljárást indított a külföldi állampolgárral szemben. A rendőrség vizsgálja a behatolás és az ugrás körülményeit, valamint azt, hogy történt-e közlekedésbiztonsági vagy egyéb szabálysértés.

A MOL Campus üzemeltetői egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy tervezik-e a biztonsági protokollok szigorítását a jövőbeni hasonló kísérletek megakadályozása érdekében.

