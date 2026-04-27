ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.5
usd:
310.83
bux:
0
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / A brown bear is standing up in the middle of the wood
Nyitókép: Marco Pozzi Photographer/Getty Images

Medvét láttak a közkedvelt magyar tónál

Infostart

Lakossági bejelentések és videofelvételek tanúsága szerint barna medve bukkant fel a Bogácsi-tó partján szombat este.

Az esetet a heol.hu portálnak nyilatkozó szemtanúk, Juhász Ábel és öccse erősítették meg, akik a tó túlpartjáról horgászva lettek figyelmesek az állatra.

A medve szombaton este 20 óra 03 perckor tűnt fel a tó földutas oldalának végén. A szemtanúk elmondása szerint az állat az utolsó horgászbeállónál,

egy fűzfa alatt ivott a vízből,

mielőtt távozott volna.

Juhász Ábel mobiltelefonnal rögzítette a vadállat mozgását. A videón jól látható, amint a nagytestű állat a vízpartról elindulva, gyors futással tűnik el a sűrű növényzetben. A felvételeket a horgászok figyelmeztetés gyanánt több közösségi média felületen is közzétették.

A megfigyelések alapján valószínűsíthető, hogy a vad Nógrád vármegye felől érkezhetett a térségbe. A szakemberek szerint a barna medvék kóborló egyedei egyre gyakrabban tűnnek fel az Északi-középhegység délebbi területein is, különösen a tavaszi időszakban.

A hatóságok kérik a helybélieket és a tó környékén pihenőket, hogy tanúsítsanak fokozott óvatosságot. Amennyiben medvét látnak, kerüljék a közvetlen kontaktust, ne próbálják az állatot etetni vagy közelebbről lefényképezni, és lehetőség szerint maradjanak a kijelölt utakon.

Kezdőlap    Belföld    Medvét láttak a közkedvelt magyar tónál

medve

bogács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A háború eddigi egyik legsúlyosabb támadása érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: az ukrán haderő egy nap alatt több mint 200 drónt indított a félsziget ellen. Az orosz erők nagy erőkkel támadják Dobropillját Zaporizzsja megyében, az ukrán Deepstate térkép be is satírozta a térséget szürkével, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elveszett a település. Trump nemrég arról beszélt egy interjúban: nem igaz, hogy teljesen borultak volna a béketárgyalások, rendszeres kontaktban van Ukrajna és Oroszország vezetésével is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

CBS News, the BBC's US partner, reports the suspect wrote a document saying he wanted to target Trump administration officials. He is due in court on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 06:38
Változások Balatonlellén, az autósok egy ideig bosszankodni fognak
2026. április 27. 06:25
Csatornaszagú lé folyt a csapból
×
×