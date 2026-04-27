Medvét láttak a közkedvelt magyar tónál

Az esetet a heol.hu portálnak nyilatkozó szemtanúk, Juhász Ábel és öccse erősítették meg, akik a tó túlpartjáról horgászva lettek figyelmesek az állatra.

A medve szombaton este 20 óra 03 perckor tűnt fel a tó földutas oldalának végén. A szemtanúk elmondása szerint az állat az utolsó horgászbeállónál,

egy fűzfa alatt ivott a vízből,

mielőtt távozott volna.

Juhász Ábel mobiltelefonnal rögzítette a vadállat mozgását. A videón jól látható, amint a nagytestű állat a vízpartról elindulva, gyors futással tűnik el a sűrű növényzetben. A felvételeket a horgászok figyelmeztetés gyanánt több közösségi média felületen is közzétették.

A megfigyelések alapján valószínűsíthető, hogy a vad Nógrád vármegye felől érkezhetett a térségbe. A szakemberek szerint a barna medvék kóborló egyedei egyre gyakrabban tűnnek fel az Északi-középhegység délebbi területein is, különösen a tavaszi időszakban.

A hatóságok kérik a helybélieket és a tó környékén pihenőket, hogy tanúsítsanak fokozott óvatosságot. Amennyiben medvét látnak, kerüljék a közvetlen kontaktust, ne próbálják az állatot etetni vagy közelebbről lefényképezni, és lehetőség szerint maradjanak a kijelölt utakon.