Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely a Facebookon jelentette be, hogy megalakult az új Fidesz–frakció. Mint fogalmazott, „a Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben”. Elmondta: a KDNP külön frakciót alakít majd Rétvári Bence vezetésével. A Fidesz parlamenti frakcióvezető-helyettese lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György eddigi frakcióigazgató, továbbá frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.

A két pártnak az új országgyűlésben 52 fős frakciója van, közülük 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő, míg 42-en listán szereztek mandátumot. A Tisza Pártnak kétharmados többsége és 141 képviselője van, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője.

Gulyás Gergely elmondta: „a Fidesz-KDNP 42, listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők. Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.”

Előzőleg Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök maga jelentette be szombaton, hogy visszaadja a választáson elnyert mandátumát.

A hétvégén a régi „nagy öregek” közül Kósa Lajos és Bánki Erik is közölte, hogy az új ciklusban nem lesz már képviselő az Országgyűlésben.

A Gulyás Gergely által közzétett listából most az is kiderült: nem lesz ott az új parlamentben Kövér László, a jelenlegi házelnök. Rajta kívül Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Kubatov Gábor elnökségi tag, és az „ősfideszesek” közül Selmeczi Gabriella sem ül be az Országgyűlésbe. Menczer Tamás Fidesz-szóvivő sem lesz ott a parlamenben. Pécsről nem lesz ott Hoppál Péter sem a Házban. Németh Szilárd sem ül be a parlamentbe, mint ahogy Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos sem.

Nem lesz a Ház tagja Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának leköszönő államtitkára, sem Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a régi MDF fontos alakja, és a lánya, Lezsák Anna. Kiesik a parlamentből a gazdakörös Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is.

Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter csak egy évre ül be képviselőnek a Házba, míg Orbán Balázs az Európai Parlamenthez csatlakozik júliusban, a helyére az onnan hazatérő Szekeres Pál EP-képviselő kerül.

A KDNP „régi” élvonala sem lesz ott az Országgyűlésben

A Gulyás Gergely által közzétett listából az is kiderült: a KDNP soraiból nem veszi fel mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt, Latorcai János, a KDNP Országos Választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára sem.

A régi baloldali és jobbikos-mihazánkos ellenzék tagjai közül is rengetegen búcsúznak most az Országgyűléstől, a baloldal nagy kiesőit ebben a cikkükben foglaltuk össze.

Amint az Gulyás Gergely a Facebookon közzétette:

A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:

Ágh Péter Balla György Balla Mihály Bencsik János Bóka János Budai Gyula Czirbus Gábor Csibi Krisztina Csuzda Gábor F. Kovács Sándor Gulyás Gergely Gyopáros Alpár Hankó Balázs Hegedűs Barbara Héjj Dávid Hidvéghi Balázs Kocsis Máté Koncz Zsófia Kovács Sándor Lázár János Molnárné Lezsák Anna Nagy Bálint Németh Balázs Németh Zsolt Orbán Balázs Panyi Miklós Papp Zsolt Pócs János Radics Béla Szécsi Zoltán Szentkirályi Alexandra Szijjártó Péter Szűcs Gábor Takács Árpád Takács Péter Tilki Attila Tuzson Bence V. Németh Zsolt Varga Gábor Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária Vitályos Eszter Vitányi István Witzmann Mihály Zsigó Róbert

A KDNP parlamenti képviselőinek névsora:

Hargitai János Kárpátiné Juhász Hajnalka Latorcai Csaba Máthé Zsuzsa Nacsa Lőrinc Rétvári Bence Seszták Miklós Simicskó István