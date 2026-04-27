Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely a Facebookon jelentette be, hogy megalakult az új Fidesz–frakció. Mint fogalmazott, „a Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben”. Elmondta: a KDNP külön frakciót alakít majd Rétvári Bence vezetésével. A Fidesz parlamenti frakcióvezető-helyettese lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György eddigi frakcióigazgató, továbbá frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.
A két pártnak az új országgyűlésben 52 fős frakciója van, közülük 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő, míg 42-en listán szereztek mandátumot. A Tisza Pártnak kétharmados többsége és 141 képviselője van, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője.
Gulyás Gergely elmondta: „a Fidesz-KDNP 42, listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők. Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.”
Előzőleg Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök maga jelentette be szombaton, hogy visszaadja a választáson elnyert mandátumát.
A hétvégén a régi „nagy öregek” közül Kósa Lajos és Bánki Erik is közölte, hogy az új ciklusban nem lesz már képviselő az Országgyűlésben.
A Gulyás Gergely által közzétett listából most az is kiderült: nem lesz ott az új parlamentben Kövér László, a jelenlegi házelnök. Rajta kívül Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Kubatov Gábor elnökségi tag, és az „ősfideszesek” közül Selmeczi Gabriella sem ül be az Országgyűlésbe. Menczer Tamás Fidesz-szóvivő sem lesz ott a parlamenben. Pécsről nem lesz ott Hoppál Péter sem a Házban. Németh Szilárd sem ül be a parlamentbe, mint ahogy Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos sem.
Nem lesz a Ház tagja Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának leköszönő államtitkára, sem Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a régi MDF fontos alakja, és a lánya, Lezsák Anna. Kiesik a parlamentből a gazdakörös Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is.
Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter csak egy évre ül be képviselőnek a Házba, míg Orbán Balázs az Európai Parlamenthez csatlakozik júliusban, a helyére az onnan hazatérő Szekeres Pál EP-képviselő kerül.
A KDNP „régi” élvonala sem lesz ott az Országgyűlésben
A Gulyás Gergely által közzétett listából az is kiderült: a KDNP soraiból nem veszi fel mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt, Latorcai János, a KDNP Országos Választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára sem.
A régi baloldali és jobbikos-mihazánkos ellenzék tagjai közül is rengetegen búcsúznak most az Országgyűléstől, a baloldal nagy kiesőit ebben a cikkükben foglaltuk össze.
Amint az Gulyás Gergely a Facebookon közzétette:
A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:
- Ágh Péter
- Balla György
- Balla Mihály
- Bencsik János
- Bóka János
- Budai Gyula
- Czirbus Gábor
- Csibi Krisztina
- Csuzda Gábor
- F. Kovács Sándor
- Gulyás Gergely
- Gyopáros Alpár
- Hankó Balázs
- Hegedűs Barbara
- Héjj Dávid
- Hidvéghi Balázs
- Kocsis Máté
- Koncz Zsófia
- Kovács Sándor
- Lázár János
- Molnárné Lezsák Anna
- Nagy Bálint
- Németh Balázs
- Németh Zsolt
- Orbán Balázs
- Panyi Miklós
- Papp Zsolt
- Pócs János
- Radics Béla
- Szécsi Zoltán
- Szentkirályi Alexandra
- Szijjártó Péter
- Szűcs Gábor
- Takács Árpád
- Takács Péter
- Tilki Attila
- Tuzson Bence
- V. Németh Zsolt
- Varga Gábor
- Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
- Vitályos Eszter
- Vitányi István
- Witzmann Mihály
- Zsigó Róbert
A KDNP parlamenti képviselőinek névsora:
- Hargitai János
- Kárpátiné Juhász Hajnalka
- Latorcai Csaba
- Máthé Zsuzsa
- Nacsa Lőrinc
- Rétvári Bence
- Seszták Miklós
- Simicskó István