Orbán Viktor miniszterelnök válaszol a frakcióvezetők felszólalásaira, akik reagáltak a kormányfő napirend előtti felszólalására az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. február 24-én.
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

ELŐZMÉNYEK

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.

Gulyás Gergely a Facebookon jelentette be, hogy megalakult az új Fidesz–frakció. Mint fogalmazott, „a Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben”. Elmondta: a KDNP külön frakciót alakít majd Rétvári Bence vezetésével. A Fidesz parlamenti frakcióvezető-helyettese lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György eddigi frakcióigazgató, továbbá frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.

A két pártnak az új országgyűlésben 52 fős frakciója van, közülük 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő, míg 42-en listán szereztek mandátumot. A Tisza Pártnak kétharmados többsége és 141 képviselője van, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője.

Gulyás Gergely elmondta: „a Fidesz-KDNP 42, listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők. Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.”

Előzőleg Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök maga jelentette be szombaton, hogy visszaadja a választáson elnyert mandátumát.

A hétvégén a régi „nagy öregek” közül Kósa Lajos és Bánki Erik is közölte, hogy az új ciklusban nem lesz már képviselő az Országgyűlésben.

A Gulyás Gergely által közzétett listából most az is kiderült: nem lesz ott az új parlamentben Kövér László, a jelenlegi házelnök. Rajta kívül Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Kubatov Gábor elnökségi tag, és az „ősfideszesek” közül Selmeczi Gabriella sem ül be az Országgyűlésbe. Menczer Tamás Fidesz-szóvivő sem lesz ott a parlamenben. Pécsről nem lesz ott Hoppál Péter sem a Házban. Németh Szilárd sem ül be a parlamentbe, mint ahogy Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos sem.

Nem lesz a Ház tagja Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának leköszönő államtitkára, sem Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a régi MDF fontos alakja, és a lánya, Lezsák Anna. Kiesik a parlamentből a gazdakörös Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is.

Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter csak egy évre ül be képviselőnek a Házba, míg Orbán Balázs az Európai Parlamenthez csatlakozik júliusban, a helyére az onnan hazatérő Szekeres Pál EP-képviselő kerül.

A KDNP „régi” élvonala sem lesz ott az Országgyűlésben

A Gulyás Gergely által közzétett listából az is kiderült: a KDNP soraiból nem veszi fel mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt, Latorcai János, a KDNP Országos Választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára sem.

A régi baloldali és jobbikos-mihazánkos ellenzék tagjai közül is rengetegen búcsúznak most az Országgyűléstől, a baloldal nagy kiesőit ebben a cikkükben foglaltuk össze.

Amint az Gulyás Gergely a Facebookon közzétette:

A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:

  1. Ágh Péter
  2. Balla György
  3. Balla Mihály
  4. Bencsik János
  5. Bóka János
  6. Budai Gyula
  7. Czirbus Gábor
  8. Csibi Krisztina
  9. Csuzda Gábor
  10. F. Kovács Sándor
  11. Gulyás Gergely
  12. Gyopáros Alpár
  13. Hankó Balázs
  14. Hegedűs Barbara
  15. Héjj Dávid
  16. Hidvéghi Balázs
  17. Kocsis Máté
  18. Koncz Zsófia
  19. Kovács Sándor
  20. Lázár János
  21. Molnárné Lezsák Anna
  22. Nagy Bálint
  23. Németh Balázs
  24. Németh Zsolt
  25. Orbán Balázs
  26. Panyi Miklós
  27. Papp Zsolt
  28. Pócs János
  29. Radics Béla
  30. Szécsi Zoltán
  31. Szentkirályi Alexandra
  32. Szijjártó Péter
  33. Szűcs Gábor
  34. Takács Árpád
  35. Takács Péter
  36. Tilki Attila
  37. Tuzson Bence
  38. V. Németh Zsolt
  39. Varga Gábor
  40. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
  41. Vitályos Eszter
  42. Vitányi István
  43. Witzmann Mihály
  44. Zsigó Róbert

A KDNP parlamenti képviselőinek névsora:

  1. Hargitai János
  2. Kárpátiné Juhász Hajnalka
  3. Latorcai Csaba
  4. Máthé Zsuzsa
  5. Nacsa Lőrinc
  6. Rétvári Bence
  7. Seszták Miklós
  8. Simicskó István

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Oroszországnak szándékában áll segíteni Iránnak a közel-keleti béke előmozdítása érdekében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert hétfőn Szentpéterváron.

Különleges jubileumhoz érkezett a hazai mozgókép: 125 éves a magyar film.

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

