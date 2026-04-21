Infostart.hu
2026. április 21. kedd
Nyitókép: Unsplash

Azbeszt Szombathelyen – A város veszélyhelyzet elrendelésére készül

Infostart / MTI

Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése, amely keddi rendkívüli ülésén elfogadta azokat a legsürgetőbb lépéseket, amelyeket önerejéből képes megtenni.

Nemény András (Éljen Szombathely Egyesület!) polgármester a közgyűlést tájékoztatva elmondta: a Vas Vármegyei Kormányhivatal április 13-án tájékoztatta arról, hogy a hatóság által megrendelt vizsgálat az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztszennyezést mutatott ki az oladi városrész családiházas övezetében található, kőzúzalékkal borított utcákban, amelyek együttes hossza meghaladja a 12 kilométert. A területen több mint ezer ember él, közöttük sok kisgyermekes család.

Tájékoztatása szerint az azbeszt tartalmú építőanyag ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen a kibányászott kőzet azbeszttartalma miatt zártak be. Hangsúlyozta: a bányákból megvásárolt és Magyarországra szállított építőanyagot évekkel korábban olyan bizonylattal látták el, hogy az nem tartalmaz egészségre káros anyagokat, így akik felhasználták, nem tudhatták, hogy veszélyes.

A polgármester ismertette: az önkormányzat és a kormányhivatal is rendőrségi feljelentést tett környezetkárosítás, közveszélyokozás, súlyos testi sértés, valamint foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt. A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a büntetőeljárásban folyó nyomozás felügyeletét a főügyészség hatáskörébe vonta.

Nemény András hangsúlyozta: amikor tudomásukra jutott a szennyezés, a sajtón keresztül azonnal tájékoztatták a lakosságot, a felporzás csökkentésére megkezdték az érintett utcák locsolását, sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki.

A polgármester kitért arra is: szakértők szerint azbesztmentesítésre két lehetőség kínálkozik, felszedni és elszállítani a szennyezett kőzetet, vagy befedni azt egy megfelelő technológiával. Az elszállítás – mivel 60-100 ezer tonna veszélyes anyagnak minősülő kőzetről van szó – egész Szombathely számára aránytalanul nagy környezetterheléssel járna, a becsült költség pedig 6 milliárd forint lenne.

Egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnik, a kőzet burkolása úgynevezett remix technológiával, melynek becsült költsége 2,5-3 milliárd forint. Az eljárás során során a géplánc feldarálja a felületen található követ és a dobban zárt rendszerben vizet és a kötést biztosító cementet kever hozzá, majd visszateríti az anyagot. A terítés után simító és tömörítő hengerlés következik, a felület folyamatos nedvesítése mellett. A remix befejezése után 3 nappal sorra kerülhet az aszfalt kötőréteg elkészítése annak klasszikus szabályai szerint. A területen ezek után kerülhet sor a kopóréteg elkészítésére, és az útépítés befejezésére - ismertette a technológiai folyamatot a polgármester.

Nemény András hangsúlyozta: mindkét megoldás költségei meghaladják önkormányzatuk anyagi lehetőségeit, ezért fordult egy hete Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszterhez, aki ígéretet tett a „vis maior" keret megnyitására. Ugyanakkor tájékoztatta az ügyről Rápli Róbertet, Szombathely megválasztott Tisza-párti országgyűlési képviselőjét is, akivel azóta rendszeresen egyeztetnek, és aki - egyelőre hallgatóság soraiban - ott volt a közgyűlés keddi rendkívüli ülésén is.

A közgyűlés kedden döntést hozott arról, hogy az Oladi városrész érintett utcáit átmenetileg lezárják a gépjárműforgalom elől - csak a lakók hajthatnak be -, folytatják a napi kétszeri locsolást, elővigyázatosságból Szombathelyen lezárják azt a 19 parkolót is, amelyek zúzalékkal vannak borítva és a lehető legrövidebb időn belül szilárd burkolattal látják el azokat is.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Szombathely anyagi nehézségei ellenére, áthidaló jelleggel éven belüli számlahitelt vesz fel annak érdekében, hogy mielőbb megszüntessék a veszélyhelyzetet.

A szombathelyi városházán hétfőn lakossági fórumot tartottak, amelyen orvosok és geológus szakemberek is válaszoltak a kérdésekre. A legtöbben gyermekeik egészségét féltették, az ingatlanok értékvesztése miatt aggódtak, illetve azok, akik még építkeznek a területen, arról számoltak be, hogy gépjárműforgalom korlátozása miatt leállnak az építkezések.

Az azbesztprobléma nem korlátozódik egyedül Szombathelyre, hiszen korábban már Bozsokon is találtak azbeszttel szennyezett zúzalékot, Kőszegen a város honlapján pedig azt írták, hogy a történelmi kisváros is érinett lehet. Egyre több vasi településen érzik úgy, hogy meg kellene vizsgáltatniuk a zúzalékkal borított utcákat, és a lakosságot pedig nyugtalanítja, hogy sokan terítettek el az udvarukon, gépkocsibejárókon hasonló kőréteget.

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk" – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

A Meta új monitorozó szoftvert telepít amerikai munkavállalóinak számítógépeire. A program rögzíti az egérmozgásokat, a kattintásokat és a billentyűleütéseket, hogy ezekkel tanítsa a vállalat MI-modelljeit – derül ki a Reuters által megismert belső feljegyzésekből.

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

2026. április 21. 20:35
Morrissey harmadszor ad koncertet Budapesten
2026. április 21. 19:37
El lehet-e még indulni a választáson Magyar Péter névvel? – Gulyás Gergely védi a vasi fideszes győztest
