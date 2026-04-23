2026. április 23. csütörtök Béla
Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének erről szóló népszavazási kezdeményezését – de lehet, hogy referendumra sem lesz szükség, mert az időközben kormányra kerülő Tisza Pártnak is volt ilyen ígérete.
Remélik, hogy végül nem kell a népszavazás december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Évek óta mindig az történik, hogy december 24-ét munkanap-áthelyezéssel munkaszüneti nappá teszik, előtte vagy utána ledolgozva a napot, hogy mindenki otthon lehessen a szeretteivel Szenteste. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete viszont azt szeretné, hogy legyen hivatalosan kimondva: december 24-e munkaszüneti nap, amit nem kell ledolgozni – magyarázta az InfoRádióban Karsai Zoltán, a szervezet vezetője.

A kezdeményezés társadalmi támogatottságát illetően azt mondta, hogy az emberekben értelemszerűen van egyfajta bizonytalanság, ahogyan korábban a vasárnapi boltzárnál bevezetésekor is volt, ami aggodalmakat és tiltakozásokat szül. „A december 24-e is picit ilyen, hogy most mindenki úgy van vele, hogy még aznap szeretné megvenni az utolsó pillanatban a ajándékot, vagy az ételhez a hozzávalókat, de ez csak abból fakad, hogy a jelenlegi ismereteink szerint ugye 24-én, mondjuk délig vagy kettőig nyitva vannak az üzletek” – magyarázta Karsai Zoltán, aki

biztosra veszi, hogy a kereskedelmi láncok „ki fognak tartani” előző nap éjfélig, vagyis az „utolsó pillanat” csak pár órát fog eltolódni,

és ha az emberek időben tudják, hogy 24-én nem lesznek nyitva az üzletek, akkor talán nem lesz ellenállás a kérdésben.

Kitért arra is, hogy a kereskedelemben a munkavállalók egyértelműen támogatják a kezdeményezést, de úgy gondolják, hogy rajtuk kívül is nagyon sokan szeretnék még, ha december 24-e munkaszüneti nap lenne. Karsai Zoltán egyébként megjegyezte, hogy ma Szenteste ugyanolyan általános munkanap, mint bármelyik másik, következésképp nem jár érte túlórapénz vagy extra juttatás. „Sajnos a például a benzinkutasok vagy a mentők nem tudnak pihenőnapon lenni, de a kereskedők szeretnének kiállni a lehető legtöbb munkavállalóért, hogy december 24-én minél többen otthon tudjanak lenni” – hangsúlyozta.

Korábban a témában rendezett országgyűlési vitákban a most leköszönő kormányzat képviselői azzal érveltek, hogy ők már munkaszüneti nappá tették nagypénteket, és tudják, hogy mekkora nemzetgazdasági kiesést okozna egy újabb munkaszüneti nap. A szakszervezeti vezető szerint ez az érv figyelembe vehető, de ha csak a kereskedelmet nézzük, akkor egész biztos, hogy nem fog gazdasági kiesést okozni; egyetlenegy esetben tudná ezt elképzelni, ha 23-án jelentik be, hogy másnap már nincs nyitva a bolt. Ugyanis – mint azt kifejtette – a húsvéti tapasztalatok is azt mutatják, amikor csak szombaton tartanak nyitva a boltok –, hogy jóval több élelmiszert vásárolnak az emberek, mit amint amúgy abban a három napban (nagypéntek, húsvétvasárnap és húsvéthétfő) meg fognak enni. Ezért szinte biztos abban, hogy

ha pontosan tudható, hogy karácsonykor három napig nem lesznek nyitva a boltok, akkor amit 24-én vásárolnának és esetleg kiesést okozhatna az áfa és egyéb tételekben, annak a többszörösét is jó eséllyel elköltenék korábban,

hogy biztosan legyen ott mindenből elég. Ilyen szempontból a kereskedelemben nem számít arra, hogy ez fennakadást okozna.

Amennyiben munkaszüneti nappá nyilvánítják december 24-ét, akkor a boltoknak nincs lehetőségük úgy dönteni, hogy mégis kinyitnak. Az egyetlen kivételt az „egyszemélyes” bolt jelenti, ahol maga a tulajdonos – esetleg a családja – beállhat dolgozni, más kiskapu a jogszabály szerint nincs munkaszüneti nap esetén. De alkalmazottakat arra a napra nem lehet munkavégzésre beosztani – emlékeztetett Karsai Zoltán.

A Nemzeti Választási Bizottság már hitelesítette a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének népszavazási kezdeményezését, amely a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól.

A népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”. Hogy mikorra lehet ebből tényleges referendum, azzal kapcsolatban a szakszervezeti vezető úgy fogalmazott, hogy

két forgatókönyv létezik a fejükben.

Bár „szentül hiszi”, hogy a kereskedők minden probléma nélkül össze tudják gyűjteni a szükséges legalább 200 000 érvényes választópolgári aláírást a népszavazáshoz, de ha a Tisza Párt a választások előtti ígéretét tartja, miszerint munkaszüneti nappá nyilvánítanák december 24-ét, és tényleg megszavazzák, akkor minden további nélkül lezártnak tekintenék az ügyet, energiát, pénzt és időt spórolva. Tehát első körben, mielőtt még nekiállnánk aláírást gyűjteni, tenni fognak egy kezdeményezést a leendő kormánypártnak, hogy ne „kiharcolni” kelljen a népszavazást.

Ellenkező esetben az aláírásokat még az idei évben össze kell gyűjteni, az NVB-nek hitelesítenie kell, majd ezután kerül az Országgyűlés elé az ügy. A parlamentnek pedig kötelező elrendelnie a népszavazást. „Én azt szeretném, hogyha ez már idén így lenne, és ha jól emlékszem, akkor a Tisza Pártnak a közleménye is így szólt (…). Úgyhogy én látok egy közös akaratot, de természetesen megvan a tervünk arra, hogyha aláírást fogunk gyűjteni, akkor ezt hol, milyen módon fogjuk megtenni, úgyhogy mi készen állunk erre is” – fogalmazott Karsai Zoltán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Magyar Hang: Polt Pétert azonnali lemondásra szólította fel Szabó Marcel alkotmánybíró

Az Alkotmánybíróság keddi ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró lemondásra szólította fel az intézmény elnökét, Polt Pétert. Érvelése szerint az elnök múltja miatt a testület társadalmi megítélése annyira leromlott, hogy már csak a távozása mentheti meg a szervezet presztízsét - jelentette a Magyar Hang.

Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon

Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén.

US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

Meanwhile, Donald Trump says the US has "total control" over the Strait of Hormuz - and says they will "shoot and kill" any boat laying mines there.

