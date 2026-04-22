Egyre biztosabb, hogy népszavazás lesz december 24-ről

A Nemzeti Választási Bizottság hivatalosan hitelesítette – 11 igen és 0 nem szavazattal – azt a népszavazási kezdeményezést, amely a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól – derül ki a legfrisebb Magyar Közlönyből.

A népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”.

A kezdeményezés így tovább jut a népszavazási folyamat következő szakaszába, ami a Kúriához benyújtott esetleges jogorvoslatok után szavazásra kerülhet.