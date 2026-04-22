2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
EGy ember egy laptopon dolgozik, a képernyőn az általánosan használt WiFi-logó látható.
Nyitókép: Pixabay

NMHH-kutatás: otthon még a vezetékes internet a nyerő, a mobilnet drágább – itt vannak az átlagárak

A mobilinternet továbbra is kiegészítő szerepet tölt be a magyar háztartások életében, és nem váltotta fel a vezetékes szolgáltatásokat – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös kutatásából. A felmérés rávilágít arra, hogy a mobilinternet kizárólagos használata elsősorban nem a magasan képzett, jómódú, mobil életformát élő „digitális nomádokra” jellemző, hanem inkább azokra, akik nem tudják megfizetni az otthoni internetet.

Az NMHH felmérése alapján a magyar háztartások 85 százaléka rendelkezik valamilyen internetszolgáltatással. A felhasználók döntő többsége, több mint 70 százaléka mindkét technológiát – a vezetékest és a mobilhálózatot is – egyszerre veszi igénybe, és mindössze 8 százalék azoknak az aránya, akik kizárólag mobilinternetet használnak. Bár a vezetékes előfizetések aránya a 2020-as évek elejére már elérte a 75 százalékot, a mobilinternet elterjedése ennél is gyorsabbnak bizonyult: 2025-re már többen vették igénybe ezt a technológiát, mint az otthoni szolgáltatásokat.

Mindezek ellenére a mobilinternet nem a vezetékes kapcsolat alternatívájaként, hanem egyfajta kiegészítőjeként van jelen a mindennapjainkban:

a mobilnetet használó háztartások több mint 90 százaléka ugyanis mobil hangszolgáltatással és okostelefonnal kombinálva használja az előfizetését,

így a szolgáltatás nem a lakóhelyhez, hanem kifejezetten a felhasználóhoz kötődik. Az úgynevezett nagy képernyős, nem telefonhoz kötött mobilinternet továbbra is kevésbé elterjedt, és csupán a mobilinternetre előfizető háztartások 8 százaléka használ ilyet.

A vezetékes internet tartós népszerűségét elsősorban annak kedvező ára és a korlátlan adatforgalom lehetősége magyarázza. 2025-ben a háztartások

  • átlagosan 5700 forintot költöttek otthoni internetre,
  • míg egy mobilinternetet is tartalmazó mobiltelefon-előfizetés jellemzően 7100 forinttal növeli a kiadásokat.
Forrás: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A különböző szolgáltatások legtöbbször össze is kapcsolódnak az előfizetéseknél: a háztartások 79 százaléka csomagban fizet elő a vezetékes internetre, így annak esetleges lemondása megemelné a többi szolgáltatás – például a televízió vagy a vezetékes telefon – költségeit. A mobilinternet korlátai is jól látszanak az adatokból, hiszen míg a vezetékes net szinte korlátlan, a mobil-előfizetéseknek csupán harmada biztosít korlátlan belföldi adatkeretet. Emiatt a mobilnet-felhasználók 35 százalékánál fordult már elő, hogy a vizsgált három hónap során elfogyott az adatkerete.

A kutatás eredménye cáfolja azt a feltételezést, hogy a kizárólag mobilinternetet használók a tehetős, modern életmódot folytató rétegből kerülnének ki.

A választást sokkal inkább a háztartás mérete és pénzügyi helyzete befolyásolja: az egyszemélyes háztartások 17 százaléka éri be kizárólag mobilnettel, míg a három- vagy többfős családoknál ez az arány mindössze 1 százalék. Az egzisztenciális helyzet is meghatározó, hiszen a legalsó jövedelmi negyedbe tartozók 16 százaléka használ kizárólag mobilnetet, szemben a felső negyed 3 százalékos arányával.

A sávszélesség-igényes szolgáltatások, mint például az egyre népszerűbb streaming, szintén a vezetékes net mellett szólnak, az ilyen előfizetők körében a kizárólag mobilnetet használók aránya még a fél százalékot sem éri el.

A kutatás egyik fontos megállapítása szerint a mobilinternet kizárólagos használata elsősorban nem a magasan képzett, jómódú, mobil életformát élő „digitális nomádokra” jellemző, hanem inkább azokra, akik nem tudják megfizetni az otthoni internetet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

Tíz évvel ezelőtt a Leicester Cityt ünnepelte Anglia, de nem túlzás: az egész világon mindenki, aki hitt a futballromantikában. A Rókák csapata, akiknek esélyét az aranyéremre 5000:1-re lehetett fogadni, a földkerekség legerősebb bajnokságának győztese lett. Az utódok, egy évtizeddel később, kiestek a harmadik vonalba.
Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Kilenc százalék lesz a minimálbér után a személyi jövedelemadó – közölte Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Bejelentette azt is, hogy mekkora fizetésnél mennyit nyernek a medián bér alatt keresők.
 

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Európában nagyrészt iránykereséssel telt a nap, miközben a magyar piac felülteljesítő volt, az amerikai tőzsdék pedig emelkedtek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

