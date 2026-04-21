Új vezetőket választ a Magyar Tudományos Akadémia

A közgyűlés 2026. május 4-én délelőtt 10 órakor ünnepi üléssel kezdődik az akadémia székházának eredeti pompájában felújított és a kutatói közösségnek tavaly visszaadott Dísztermében.

Az ünnepi ülés díszelőadását Monok István, az idén 200 éves MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja Gondolatok a Könyvtárról: Az Akadémia Könyvtárának megalapítása címmel. A hagyományoknak megfelelően ezt követően adják át az MTA legrangosabb elismerését, az Akadémiai Aranyérmet és további díjakat is – írja az mta.hu.

A díszünnepség élőben követhető lesz az MTA YouTube-csatornáján.

Ezután zárt munkaközgyűléssel, elnöki és főtitkári beszámolókkal és további napirendi pontokkal folytatja munkáját az MTA legfőbb döntéshozó testülete.

Május 5-én zárt ülésen választja meg a közgyűlés az akadémia új vezetőit. A Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert az MTA Alapszabályának 27. § (2) bekezdése alapján az MTA tisztségviselőinek – vagyis elnökének, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és három alelnökének, továbbá az Elnökség három akadémikus tagjának – hároméves megbízatása 2026 májusában lejár. Az akadémiai szabályozás szerint a közgyűlés a tisztségviselőket három évre választja, akik legfeljebb egy alkalommal választhatók újra – olvasható.

Az MTA elnökét idén négy jelölt – Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus – közül választja meg a közgyűlés.

A főtitkári posztra Gelencsér András levegőkémikus, Kecskeméti Gábor irodalomtörténész és Kovács Ilona pszichológus, a főtitkárhelyettesi pozícióra pedig Demény Attila geológus és Kovács Ilona pszichológus a jelöltek.

Az MTA 200. közgyűlésén, május 5-én délután köszöntik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagját, az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót is. Ennek keretében az MTA székháza előtt felavatják a Határtalan történet című műalkotás új kövét, majd a Közgyűlés tagjainak szervezett rendezvényen az MTA és a SZIMA elnöke köszöntőjét követően az író tart felolvasást. Ezt koncert és kerekasztal-beszélgetés követi.

A hagyományoknak megfelelően a közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg május 5-én a Külső Tagok Fórumát, amelyen az Arany János-díjak átadása után a díjazottak tartanak előadást. Május 6-án a Fiatal Kutatók Fórumával zárul a háromnapos program.

