Infostart.hu
2026. április 21. kedd
Tisztújító közgyűlést tart májusban a Magyar Tudományos Akadémia, amely csütörtökön nyilvánosságra hozta a tisztségviselő-jelöltek listáját és vezetői koncepcióit.
Új vezetőket választ a Magyar Tudományos Akadémia

2026. május 4-5-én tisztújító közgyűlést tart az alapítása bicentenáriumát tavaly ünneplő Magyar Tudományos Akadémia. A közgyűlés új elnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest, alelnököket és elnökségi tagokat választ, mivel a jelenlegi tisztségviselők megbízatása lejár.

A közgyűlés 2026. május 4-én délelőtt 10 órakor ünnepi üléssel kezdődik az akadémia székházának eredeti pompájában felújított és a kutatói közösségnek tavaly visszaadott Dísztermében.

Az ünnepi ülés díszelőadását Monok István, az idén 200 éves MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja Gondolatok a Könyvtárról: Az Akadémia Könyvtárának megalapítása címmel. A hagyományoknak megfelelően ezt követően adják át az MTA legrangosabb elismerését, az Akadémiai Aranyérmet és további díjakat is – írja az mta.hu.

A díszünnepség élőben követhető lesz az MTA YouTube-csatornáján.

Ezután zárt munkaközgyűléssel, elnöki és főtitkári beszámolókkal és további napirendi pontokkal folytatja munkáját az MTA legfőbb döntéshozó testülete.

Május 5-én zárt ülésen választja meg a közgyűlés az akadémia új vezetőit. A Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert az MTA Alapszabályának 27. § (2) bekezdése alapján az MTA tisztségviselőinek – vagyis elnökének, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és három alelnökének, továbbá az Elnökség három akadémikus tagjának – hároméves megbízatása 2026 májusában lejár. Az akadémiai szabályozás szerint a közgyűlés a tisztségviselőket három évre választja, akik legfeljebb egy alkalommal választhatók újra – olvasható.

Az MTA elnökét idén négy jelölt – Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus – közül választja meg a közgyűlés.

A főtitkári posztra Gelencsér András levegőkémikus, Kecskeméti Gábor irodalomtörténész és Kovács Ilona pszichológus, a főtitkárhelyettesi pozícióra pedig Demény Attila geológus és Kovács Ilona pszichológus a jelöltek.

A tisztújítás folyamatáról ide, a vezetőjelöltek koncepcióiról pedig ide kattintva olvashat.

Az MTA 200. közgyűlésén, május 5-én délután köszöntik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagját, az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót is. Ennek keretében az MTA székháza előtt felavatják a Határtalan történet című műalkotás új kövét, majd a Közgyűlés tagjainak szervezett rendezvényen az MTA és a SZIMA elnöke köszöntőjét követően az író tart felolvasást. Ezt koncert és kerekasztal-beszélgetés követi.

A hagyományoknak megfelelően a közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg május 5-én a Külső Tagok Fórumát, amelyen az Arany János-díjak átadása után a díjazottak tartanak előadást. Május 6-án a Fiatal Kutatók Fórumával zárul a háromnapos program.

A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének részletes programja itt olvasható.

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Ilyen még soha nem történt: három ország is lezárta légterét, vissza kellett fordulnia az elnöki különgépnek

Laj Csing-tö tajvani elnök lemondta e heti szváziföldi útját, állítólag azért, mert Kína nyomására három afrikai ország váratlanul visszavonta az elnöki különgép átrepülési engedélyét – írja a Reuters.

Brutális rekordot hozott vasárnap a Győr-Fradi rangadó: ennyien már rég néztek meccset a tévében

A győriek 1-0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt látták.

Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

It comes as Iran's parliamentary speaker says Tehran is preparing "new cards on the battlefield" if fighting with the US resumes.

