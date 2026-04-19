Kövér László megfogalmazta igényét

A politikai átrendeződés hátterében Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik közelmúltbeli nyilatkozata áll, amelyben a parlamenti frakció teljes átszabását sürgette. A kormányfő szerint a bejutott képviselők egy „előző korszakhoz” tartoznak, ami komoly bizonytalanságot szült a pártszövetségen belül - írja az index.hu a Magyar Hang alapján.

A hírek szerint a kereszténydemokrata politikusok a katolikus egyházi kapcsolatok megerősítésével próbálnak politikai súlyt képezni a pártszövetségen belül. Felmerült a plébániák köré szerveződő közösségi hálózatok kialakításának terve is.

Közben Kövér László leköszönő házelnök állítólag már közölte döntését a pártvezetéssel, miszerint a Tisza-kormány megalakulása után nem tart igényt vezető tisztségre, és egyszerű képviselőként folytatja munkáját.

A választási vereséget követően megkezdődtek az elbocsátások a kormánypártok központi irodáiban és a Parlament apparátusában is.

Beszámolók szerint az eddigi kormányzati tisztviselők és tanácsadók tömegesen próbálnak elhelyezkedni a Fidesz vezetésű budapesti önkormányzatoknál,

gyakran a képzettségüknél jóval alacsonyabb beosztásokat is megpályázva.

A pártszövetségen belüli súrlódásokra utal az is, hogy a legutóbbi egyházi protokolláris eseményeken – így a váci püspök születésnapi ünnepségén – a KDNP vezetése csak részlegesen képviseltette magát, ami a hírek szerint a klérus körében is feltűnést keltett.