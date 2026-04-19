2026. április 19. vasárnap
Kövér László házelnök az InfoRádió Aréna című műsorában

Kövér László megfogalmazta igényét

Jelentős belső feszültségeket és strukturális átalakításokat hozott a Fidesz–KDNP pártszövetségben a választási eredmény. Sajtóértesülések szerint a Kereszténydemokrata Néppárt vezetése válságtanácskozáson vitatta meg a párt jövőjét, miközben Kövér László jelezte: a jövőben házelnöki tisztség nélkül, egyszerű képviselőként kíván dolgozni.

A politikai átrendeződés hátterében Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik közelmúltbeli nyilatkozata áll, amelyben a parlamenti frakció teljes átszabását sürgette. A kormányfő szerint a bejutott képviselők egy „előző korszakhoz” tartoznak, ami komoly bizonytalanságot szült a pártszövetségen belül - írja az index.hu a Magyar Hang alapján.

A hírek szerint a kereszténydemokrata politikusok a katolikus egyházi kapcsolatok megerősítésével próbálnak politikai súlyt képezni a pártszövetségen belül. Felmerült a plébániák köré szerveződő közösségi hálózatok kialakításának terve is.

Közben Kövér László leköszönő házelnök állítólag már közölte döntését a pártvezetéssel, miszerint a Tisza-kormány megalakulása után nem tart igényt vezető tisztségre, és egyszerű képviselőként folytatja munkáját.

A választási vereséget követően megkezdődtek az elbocsátások a kormánypártok központi irodáiban és a Parlament apparátusában is.

Beszámolók szerint az eddigi kormányzati tisztviselők és tanácsadók tömegesen próbálnak elhelyezkedni a Fidesz vezetésű budapesti önkormányzatoknál,

gyakran a képzettségüknél jóval alacsonyabb beosztásokat is megpályázva.

A pártszövetségen belüli súrlódásokra utal az is, hogy a legutóbbi egyházi protokolláris eseményeken – így a váci püspök születésnapi ünnepségén – a KDNP vezetése csak részlegesen képviseltette magát, ami a hírek szerint a klérus körében is feltűnést keltett.

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol egy új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését javasolta, írja a Bloomberg. A beruházás jelentősen csökkenthetné a Hormuzi-szoros stratégiai szerepét a globális olajszállításban.

Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt - közölte a Szerencsejáték Zrt.

President Trump says "very good conversations" are happening with Tehran but the US won't be "blackmailed" over the major waterway.

