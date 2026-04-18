2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
A győri városháza.
Nyitókép: Győr megyei jogú város honlapja

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Infostart / MTI

Erős volt a gyanújuk, hogy a Győr-Szol Zrt.-ben, a lakáskasszából „elfolyt” 1,7 milliárd forint csak egy nagy kirakós egyetlen darabja.

Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán számolt be szombaton arról, hogy „óriási baj van" a győri városüzemeltető cégnél, a probléma megoldásához segítséget kér az ország következő kormányától, meghívta Győrbe Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét.

A polgármester (Tiszta Szívvel a Városért – TSZV) a közzétett videóban elmondta: mivel erős volt a gyanújuk, hogy a Győr-Szol Zrt.-ben, a lakáskasszából „elfolyt” 1,7 milliárd forint csak egy nagy kirakós egyetlen darabja, pénzügyi-gazdasági jelentést kért a Győr-Szolról a csapata szakembereitől.

Közölte: a cég működését 2016 elejétől 2025 harmadik negyedévéig vizsgáló elemzés, majd az ebből készült jelentés minden előzetes félelmüket beigazolta. A Győr-Szol Zrt. tőkevesztesége 6 milliárd forint, eredménytartaléka – ami lényegében a cég félretett pénze, egy biztonsági pénzügyi tartalék – 7 és fél milliárd forinttal csökkent 2020-tól; csupán néhány év alatt az összes megtakarítását felélte a cég – mondta Pintér Bence.

Megjegyezte, hogy a céget a vizsgált időszakban végig a Fidesz bizalmasai, illetve képviselői irányították és felügyelték: 2016-tól 2020-ig a Borkai Zsolt-féle városvezetés, 2020-tól 2024 őszéig a Dézsi Csaba András-Szeles Szabolcs fémjelezte városvezetés, 2024 őszétől pedig napjainkig a Fekete Dávid-féle Városstratégiai Bizottság alá tartozik a cég.

Kiemelte: a Győr-Szol a leányvállalataival együtt hitelben úszik, a lakáskassza 1,7 milliárdját felélte, az önkormányzat segítsége nélkül ekkora veszteségeket valószínűleg nem fog tudni kigazdálkodni. Mindeközben azonban az önkormányzat is forráshiányos, idénre már 13,1 milliárdos a szolidaritási adó, ami jelentősen szűkíti a mozgásterünket – tette hozzá.

„Be kell tömni a Fidesz által örökül hagyott lyukak legalább egy részét. Ehhez kérem Magyarország leendő kormányának segítségét” – fogalmazott Pintér Bence.

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Véget ért a szavazatok összeszámlálása az „ál Magyar Péter" választókerületben is

Már 140 mandátuma van a Tisza Pártnak – újabb körzetben változott az eredmény

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény

Pénteken megkezdődött a külképviseleten, vagy a lakóhelyüktől eltérő belföldi szavazókörben választók szavazatainak feldolgozása, a Tisza Pártnak pedig három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt pedig 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. A végeredmény szombaton estig várható. Pénteken megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.

Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.

Iran closes Strait of Hormuz again over continued US blockade of its ports, state media says

A tanker says it was fired at by Iranian gunboats, a UK maritime authority says, as the situation in the critical waterway remains volatile.

2026. április 18. 12:18
Véget ért a szavazatok összeszámlálása az „ál Magyar Péter” választókerületben is
2026. április 18. 11:42
Miért bénázzuk el a segítést baleseteknél? A közlekedési szakértő válaszol
