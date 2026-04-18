Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán számolt be szombaton arról, hogy „óriási baj van" a győri városüzemeltető cégnél, a probléma megoldásához segítséget kér az ország következő kormányától, meghívta Győrbe Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét.

A polgármester (Tiszta Szívvel a Városért – TSZV) a közzétett videóban elmondta: mivel erős volt a gyanújuk, hogy a Győr-Szol Zrt.-ben, a lakáskasszából „elfolyt” 1,7 milliárd forint csak egy nagy kirakós egyetlen darabja, pénzügyi-gazdasági jelentést kért a Győr-Szolról a csapata szakembereitől.

Közölte: a cég működését 2016 elejétől 2025 harmadik negyedévéig vizsgáló elemzés, majd az ebből készült jelentés minden előzetes félelmüket beigazolta. A Győr-Szol Zrt. tőkevesztesége 6 milliárd forint, eredménytartaléka – ami lényegében a cég félretett pénze, egy biztonsági pénzügyi tartalék – 7 és fél milliárd forinttal csökkent 2020-tól; csupán néhány év alatt az összes megtakarítását felélte a cég – mondta Pintér Bence.

Megjegyezte, hogy a céget a vizsgált időszakban végig a Fidesz bizalmasai, illetve képviselői irányították és felügyelték: 2016-tól 2020-ig a Borkai Zsolt-féle városvezetés, 2020-tól 2024 őszéig a Dézsi Csaba András-Szeles Szabolcs fémjelezte városvezetés, 2024 őszétől pedig napjainkig a Fekete Dávid-féle Városstratégiai Bizottság alá tartozik a cég.

Kiemelte: a Győr-Szol a leányvállalataival együtt hitelben úszik, a lakáskassza 1,7 milliárdját felélte, az önkormányzat segítsége nélkül ekkora veszteségeket valószínűleg nem fog tudni kigazdálkodni. Mindeközben azonban az önkormányzat is forráshiányos, idénre már 13,1 milliárdos a szolidaritási adó, ami jelentősen szűkíti a mozgásterünket – tette hozzá.

„Be kell tömni a Fidesz által örökül hagyott lyukak legalább egy részét. Ehhez kérem Magyarország leendő kormányának segítségét” – fogalmazott Pintér Bence.