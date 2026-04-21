Karácsony Gergely: egy hónap van megegyezni

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Államkincstár (MÁK) 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2. részösszegének, 37,1 milliárd forintnak a kifizetésére – a részletekről itt írtunk.

„Megcsináltuk! Azt ígértem a budapestieknek, hogy bármi is lesz, valahogy túlélünk, és eljuttatom a várost a következő kormány megalakulásáig. Jelentem: a küldetés sikerült” – fogalmazott a főpolgármester.

A politikus felidézte, hogy az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett „sarcot”, és idén már 100 milliárd forintot kellene fizetnie a fővárosi önkormányzatnak. „Ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat” – érzékeltette.

Értékelése szerint a kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket. „De mi nem hagytuk magunkat. Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt!” – tette hozzá.

Karácsony Gergely közlése szerint a kincstár döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után

nagyjából egy hónap lesz arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről.

Reméli, hogy az év végéig meg tudnak állapodni a főpolgármesteri programban és a Tisza Párt választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely „egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban” – írta Karácsony Gergely.