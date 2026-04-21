2026. április 21. kedd
Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Karácsony Gergely: egy hónap van megegyezni

Az államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól – írta Karácsony Gergely a Facebookon.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Államkincstár (MÁK) 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2. részösszegének, 37,1 milliárd forintnak a kifizetésére – a részletekről itt írtunk.

„Megcsináltuk! Azt ígértem a budapestieknek, hogy bármi is lesz, valahogy túlélünk, és eljuttatom a várost a következő kormány megalakulásáig. Jelentem: a küldetés sikerült” – fogalmazott a főpolgármester.

A politikus felidézte, hogy az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett „sarcot”, és idén már 100 milliárd forintot kellene fizetnie a fővárosi önkormányzatnak. „Ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat” – érzékeltette.

Értékelése szerint a kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket. „De mi nem hagytuk magunkat. Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt!” – tette hozzá.

Karácsony Gergely közlése szerint a kincstár döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után

nagyjából egy hónap lesz arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről.

Reméli, hogy az év végéig meg tudnak állapodni a főpolgármesteri programban és a Tisza Párt választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely „egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban” – írta Karácsony Gergely.

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Tajvanban egy teljesen új biztonsági egység létrehozását tervezik, amely kifejezetten a legérzékenyebb katonai eszközök védelméért felel – közölte a Taiwan News.

A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

