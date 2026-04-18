Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Románia mintegy 3 milliárd eurós gyalogsági harcjármű-beszerzési programja a jelek szerint előre eldöntött eredményre fut ki. A védelmi tárca gyakorlatilag megerősítette, hogy a szerződést a német Rheinmetall kapja. Mindez annak ellenére történik, hogy a cég több mint 30 százalékos áremelést javasolt. A döntés körül egyre több kérdés merül fel a verseny tisztaságával, valamint Románia ipari érdekeinek érvényesülésével kapcsolatban - számolt be a Defence Industry Europe.