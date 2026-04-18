ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Aerial view Sunrise Scene of Budapest with Hungarian parliament building in Hungary
Nyitókép: Ratnakorn Piyasirisorost/Getty Images

Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Infostart

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.

Kezdőlap    Belföld    Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

országgyűlés

mandátum

fidesz-kdnp

mi hazánk mozgalom

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Vége a számlálásnak az „ál Magyar Péternél” is, reagált „az igazi”

Figyelni fognak, hogy ne kaphasson az ország kiskapukat – Gálik Zoltán az uniós pénzekről

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áll a bál Magyarország szomszédjában: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó

Románia mintegy 3 milliárd eurós gyalogsági harcjármű-beszerzési programja a jelek szerint előre eldöntött eredményre fut ki. A védelmi tárca gyakorlatilag megerősítette, hogy a szerződést a német Rheinmetall kapja. Mindez annak ellenére történik, hogy a cég több mint 30 százalékos áremelést javasolt. A döntés körül egyre több kérdés merül fel a verseny tisztaságával, valamint Románia ipari érdekeinek érvényesülésével kapcsolatban - számolt be a Defence Industry Europe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt

Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 16:45
Marad Lezsák Sándor a régi MDF-esekből alakult egyesület élén
2026. április 18. 15:33
A Táborfigyelő háborút hirdet a feketén működő gyermektáborok ellen
×
×