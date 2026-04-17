Sulyok Tamás leváltott egy dandártábornokot

Az államfő Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére jóváhagyta Bodó Bernadett rendőr dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetését – írja a 24.hu.

A pénteken hatályba lépett döntés közös megegyezéssel született, amelyet a jogszabályi hivatkozás alapján nem szükséges indokolni. Bodó Bernadett négy évvel ezelőtt nyerte el rendőr dandártábornoki rendfokozatát, azt megelőzően a nemzetbiztonság területén teljesített szolgálatot.

A köztársasági elnök Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter javaslatára megállapította Frigyer László vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonyának megszűnését is. A tábornok április 13-i hatállyal, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt távozott a Magyar Honvédség kötelékéből.

Sulyok Tamás az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére több bíró felmentéséről és új bírák kinevezéséről is határozott.