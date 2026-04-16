2026. április 16. csütörtök
A balatonalmádi Postás Üdülő.
Nyitókép: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Mesés összegért cserélhet gazdát a Balaton egyik ikonikus épülete

Infostart

Árverésre bocsátották Balatonalmádiban az egykori postás üdülőt, amely évek óta üresen áll. Most viszont milliárdos licittel kerülhet új kézbe.

A Balaton egyik kiemelt partszakaszán található, ősfás parkban fekvő épületegyüttes régóta a város elhagyatott, mégis sokat emlegetett ingatlanai közé tartozik. A Széchenyi sétány és az Erzsébet királyné út közötti területen álló egykori postás üdülő 1935-ben nyitotta meg kapuit, és évtizedeken át a hazai üdülőkultúra egyik jellegzetes helyszíne volt - írja a Pénzcentrum.

A komplexum három épületből áll: egy 35 szobás főépületből, egy földszintes üdülőházból és egy kisebb villából. A több mint három és fél holdas, parkosított terület generációk számára jelentett balatoni pihenőhelyet,

mára azonban az idő és az elhanyagoltság nyomai határozzák meg az összképet.

Az utóbbi években az épületegyüttes fokozatosan kiürült, 2020 óta pedig gyakorlatilag kihasználatlanul áll. Bár időnként – például helytörténeti és kulturális rendezvények alkalmával – megnyitották a parkot a látogatók előtt, a főépületek állapota folyamatosan romlott. A komplexum ma is őrzi a klasszikus balatoni üdülők hangulatát: tágas park, sétányok, régi villaépítészeti részletek, ugyanakkor belül jelentős felújításra szoruló terek és elavult infrastruktúra jellemzi.

Az ingatlan most hivatalos árverés keretében kerül piacra. A folyamatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bonyolítja a Magyar Posta Zrt. megbízásából. A hirdetés szerint a teljes alapterület 2757 négyzetméter, az épületek állapota közepes, energetikai besorolásuk E. A kikiáltási ár 1,37 milliárd forint, az árverési biztosíték 137 millió forint, a licitlépcső pedig 2 millió forint.

Az elektronikus árverés 2026. április 24-én indul, és április 30-ig tart.

A Balaton-part közelsége, a történeti jelentőség és az ősfás környezet miatt a terület komoly fejlesztési potenciállal bír. A szakértői értékelések alapján a jövőben több irány is elképzelhető: boutique hotel, apartmanház, rendezvényhelyszín vagy akár kulturális funkció is helyet kaphatna az egykori üdülő területén. Ugyanakkor a jelenlegi műszaki állapot jelentős beruházást igényel, így a leendő befektető előtt komoly döntés áll: egy patinás balatoni üdülőkorszak darabját menti meg, vagy a teljes átépítés mellett új funkciót ad az ingatlannak.

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt arról egy interjúban, hogy immár nem az Egyesült Államok nyújtja a legtöbb segítséget az ukránoknak. A politikus Berlinben beszélt arról, hogy szerinte Amerikának most nincs ideje az orosz-ukrán háborúval foglalkozni, ezért jelenleg Németország számít a legfontosabb partnernek. Ukrajna védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov április 15-én bejelentette, hogy az orosz haderő veszteségei történelmi csúcsot értek el, ezek már meghaladják Oroszország havi mozgósítási kapacitását - tudósított az Euro Maidan Press. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók

Miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret sem éri el.

Trump says Lebanese and Israeli leaders to talk as White House says indirect talks with Iran 'ongoing'

The US president says he is seeking "breathing room" between Israel and Lebanon, as the White House says it has not requested an extension of the ceasefire with Iran.

2026. április 16. 06:12
Földrengés volt Magyarországon
2026. április 16. 06:00
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne
