Infostart.hu
2026. április 14. kedd
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

„Holnap is több fontos nemzetközi egyeztetésem lesz, miután reggel, másfél év után meglátogatom a közmédiát és utána Sulyok Tamást” – írta bejegyzésében a pártelnök.

Magyar Péter telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdogannal, Törökország elnökével – közölte a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kedd este.

„Elnök úr gratulált a választási győzelemhez, és jókívánságait küldte Magyarországnak és a magyar embereknek. Egyetértettünk abban, hogy folytatjuk az országaink közötti együttműködést az energetika, a biztonságpolitika, a kereskedelem és a kultúra területén” – írta.

Magyar Péter közölte, Törökország elnöke meghívta őt Ankarába, ő pedig Budapestre invitálta Erdogant az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára.

A Tisza Párt elnöke azt írta, gratuláló levelet kapott Andrej Babistól, Csehország miniszterelnökétől, akinek a prágai látogatásra szóló meghívását örömmel elfogadta.

„Szlovénia miniszterelnökét, Robert Golobot pedig én hívtam telefonon budapesti kétoldalú tárgyalásra” – fűzte hozzá.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Markus Söder bajor miniszterelnökkel a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.

„Holnap is több fontos nemzetközi egyeztetésem lesz, miután reggel, másfél év után meglátogatom a közmédiát és utána Sulyok Tamást" – írta bejegyzésében a pártelnök.

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott. Az amerikai kereskedés kifejezetten optimista hangultaban telt: a befektetők láthatóan óvatosan optimisták az iráni konfliktus rendezésének esélyeit illetően. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Mikor lesz az utolsó tanítási nap? Mikor kezdődik a nyári szünet 2026-ban? Mikor van a nyári napforduló? Mikor lesz a következő hosszú hétvége? Mutatjuk a legfontosabb dátumokat!

Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

It comes after the first round of negotiations between the US and Iran in Pakistan last weekend ended without a deal.

