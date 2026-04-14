Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

Magyar Péter telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdogannal, Törökország elnökével – közölte a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kedd este.

„Elnök úr gratulált a választási győzelemhez, és jókívánságait küldte Magyarországnak és a magyar embereknek. Egyetértettünk abban, hogy folytatjuk az országaink közötti együttműködést az energetika, a biztonságpolitika, a kereskedelem és a kultúra területén” – írta.

Magyar Péter közölte, Törökország elnöke meghívta őt Ankarába, ő pedig Budapestre invitálta Erdogant az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára.

A Tisza Párt elnöke azt írta, gratuláló levelet kapott Andrej Babistól, Csehország miniszterelnökétől, akinek a prágai látogatásra szóló meghívását örömmel elfogadta.

„Szlovénia miniszterelnökét, Robert Golobot pedig én hívtam telefonon budapesti kétoldalú tárgyalásra” – fűzte hozzá.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Markus Söder bajor miniszterelnökkel a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.

„Holnap is több fontos nemzetközi egyeztetésem lesz, miután reggel, másfél év után meglátogatom a közmédiát és utána Sulyok Tamást” – írta bejegyzésében a pártelnök.