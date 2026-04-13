Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége

Infostart

A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelenleg 98,9 százalékos szinten áll a feldolgozottság. Mutatjuk a legutolsó eredményeket, valamint azokat a választókerületeket, ahol nagyon szoros az eredmény, és még bejöhet néhány ezer szavazat.

A valasztas.hu portálon a pártok megszerzett mandátumainál 98,94 százalékon áll a feldolgozottság, az eredmény szerint a Tisza Pártnak 138 képviselője lehet az Országgyűlésben, a Fidesz-KDNP-nek 55, míg a Mi Hazánknak jelen állás szerint 6 mandátum jut. Vasárnap az utolsó órákban az eddigi kormánypártok és a Mi Hazánk között billegett ide-oda egy hely.

Az Országgyűlés várható összetétele

Összesen: 199 mandátum

A pártlistákra leadott szavazatok száma a következő a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint:

  • Tisza Párt: 45 mandátum
  • FIDESZ-KDNP: 42 mandátum
  • Mi Hazánk: 6 mandátum
  • DK: 0 mandátum
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 0 mandátum

Az országos listás szavazatok eloszlása pártok szerint

Még hátravan a levélszavazatok és a külképviseleteken, illetve az átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálása. Előbbit az NVI végzi, amely legkésőbb csütörtökig megkapja ezeket az urnákat, utóbbit szétválogatás után pénteken elküldik a választókerületi választási irodáknak.

Vagyis még több százezer szavazat fog beérkezni, amely néhány körzetben, ahol jelenleg szoros az eredmény, akár befolyásoló tényező is lehet – a tudnivalókról itt írtunk részletesen. Országos listás eredmény mindent figyelembe véve legkésőbb május 4-én lehet.

Az egyéni választókerületek összes eredménye elérhető és böngészhető ebben a cikkünkben.

A 106 egyéni választókerületből a jelenlegi adatok szerint 13-at „vitt el” a Fidesz-KDNP, a többiben a Tisza győzött.

Forrás: Google/NVI

Néhány helyen nagyon kicsi a szavazatkülönbség.

Zala vármegye, 02. számú egyéni választókerület

99,31 százalékos feldolgozottság mellett 59 szavazattal vezet Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje Nagy Bálinttal, a Fidesz-KDNP politikusával szemben.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 4506.

Tolna vármegye, 03. számú egyéni választókerület

98,8 százalékos feldolgozottság mellett 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás tiszás jelölt előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2337.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület

98,86 százalékos feldolgozottság mellett Simon Miklós, az eddigi kormánypártok jelöltje áll nyerésre, 174 szavazattal van lemaradva Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 3416.

Tolna vármegye, 02. számú egyéni választókerület

99,11 százalékos feldolgozottság mellett a Fidesz-KDNP-s Csibi Krisztina vezet 422 szavazattal a tiszás Szijjártó Gábor előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2534.

A választáson rekordrészvétel volt. A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a feldolgozott szavazókörökben 7 522 276. Az aktuális, 99,96 százalékos feldolgozottsági adatok szerint 5 984 617-en szavaztak.

A budapesti jelenlegi állás:

„Folyt. köv.”

Londonban szavazott a legtöbb, külképviseleten voksoló magyar állampolgár

Magyar Péter immár hétfőn: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

Az iráni fejlemények közepette a sajtó munkatársainak kérdéseire reagált Donald Trump. Szóba került Orbán Viktor vasárnapi veresége is.

A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók

A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

