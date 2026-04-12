Kígyózó sorok az átjelentkezőknél

Átjelentkező szavazóból országszerte több mint 224 ezer van, a nepszava.hu fotósa Budapesten a XI. kerületi Csikihegyek utcában lévő általános iskola előtt örökítette meg a sort. Később az MTI is adott ki erről szóló fotókat, ez látható cikkünk élén is.

A blikk.hu arra emlékeztet, hogy az átjelentkezőknek kijelölt szavazókörökben nagy a terhelés. A XII. kerületi központi helyszínen 9524 választópolgár szerepel a névjegyzékben, de a XIII. és XIV. kerületi kijelölt körzetekben is 8-9000 fős létszámot kell kezelniük a szavazatszámlálóknak a nap folyamán.

Az átjelentkezettek magas száma miatt ezért elképzelhető, hogy az urnazárás több választókörben is csak este 19 után történhet meg, így az első eredmények csak később jöhetnek - írta a portfolio.hu.