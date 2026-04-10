Nyitókép: BKV

Három nagy projekt fut: új világ köszönt a budapesti kötött pályás közlekedésre

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A következő időszak három kiemelt kötöttpályás hálózati fejlesztésén és azok műszaki tartalmán dolgozik a BKK. A Budafoki úti, valamint a Pacsirtamező utcai villamos mellett jelenleg a kisföldalatti – a rákosrendezői beruházáshoz kapcsolódó – korszerűsítésének és meghosszabbításának előkészítése zajlik.

A BKK két villamosfejlesztési projektet is bemutatott a főváros klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottsága legutóbbi ülésén.

Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban elmondta: a két villamosprojekt tulajdonképpen a budai fonódó villamoshálózat további bővítése.

  1. Észak: a 17/41-es villamos meghosszabbítása a Pacsirtamező utcán keresztül egészen Kaszásdűlőig; „ez azért lenne jó, mert így ebből a nagyon sűrűn beépített térségből is be tudnának jönni az emberek kötöttpályás megoldással közvetlenül a belvárosba, akár az Árpád hídon, akár a Margit hídon keresztül”.
  2. Dél: új villamosvonal, amely egy olyan térséget tárna fel, ahol jelenleg is sok tízezer lakás épül; „Dél-Budán és Budafok északi részén körülbelül 40 ezer fővel nőhet a lakosság. Ezen a területen jelenleg nincs elég kötöttpályás kapacitás, és ha azt szeretnénk, hogy ezek az újonnan beköltöző lakók ne mind autóval terheljék tovább a belváros amúgy is terhelt szövetét, szeretnénk minél hamarabb villamost vinni a budafoki útra, hogy az új lakók is környezetbarát és fenntartható módon tudjanak eljutni a belváros irányába” – ecsetelte a BKK szóvivője.

Kisföldalatti

A BKK komplex fejlesztést készít elő a kisföldalatti felújítására és a vonal keleti irányú meghosszabbítására is.

Fontos újdonság, hogy eldőlt a rákosrendezői tervpályázat eredményéhez kapcsolódóan, hogy

a metró először Rákosrendező vasútállomásig lesz meghosszabbítva; a most nyertes mesterterv is így számol.

Emellett megtörténhet az állomások akadálymentesítése is, természetesen a világörökségi és épített örökségi szempontok tiszteletben tartásával, hisz szeretnék megtartani a kisföldalattit abban a formában, ahogy ma is létezik, „minden szép csempét, minden szép feliratot szeretnénk megőrizni a felújítás során is” – mondta Kovács Bendegúz.

Villamosok még – a régóta hiányzó kapcsolat

Ezeken kívül uniós forrásból hamarosan elkezdődik a budai fonódó déli szakaszának meghosszabbítása, amely a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig hoz létre új villamosvonalat.

A tervek szerint a villamosok visszatérhetnek a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére is.

A 3-as villamos vonalát déli irányban Pesterzsébet felé hosszabbítanák meg, miközben a tervezett Szegedi úti villamos és közúti felüljáró északi irányban új hálózati kapcsolatot teremthet Zugló és Angyalföld között.

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.

Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, through which 20% of the world's oil normally passes.

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, through which 20% of the world's oil normally passes.

