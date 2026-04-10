Három nagy projekt fut: új világ köszönt a budapesti kötött pályás közlekedésre

A BKK két villamosfejlesztési projektet is bemutatott a főváros klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottsága legutóbbi ülésén.

Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban elmondta: a két villamosprojekt tulajdonképpen a budai fonódó villamoshálózat további bővítése.

Észak: a 17/41-es villamos meghosszabbítása a Pacsirtamező utcán keresztül egészen Kaszásdűlőig; „ez azért lenne jó, mert így ebből a nagyon sűrűn beépített térségből is be tudnának jönni az emberek kötöttpályás megoldással közvetlenül a belvárosba, akár az Árpád hídon, akár a Margit hídon keresztül”. Dél: új villamosvonal, amely egy olyan térséget tárna fel, ahol jelenleg is sok tízezer lakás épül; „Dél-Budán és Budafok északi részén körülbelül 40 ezer fővel nőhet a lakosság. Ezen a területen jelenleg nincs elég kötöttpályás kapacitás, és ha azt szeretnénk, hogy ezek az újonnan beköltöző lakók ne mind autóval terheljék tovább a belváros amúgy is terhelt szövetét, szeretnénk minél hamarabb villamost vinni a budafoki útra, hogy az új lakók is környezetbarát és fenntartható módon tudjanak eljutni a belváros irányába” – ecsetelte a BKK szóvivője.

Kisföldalatti

A BKK komplex fejlesztést készít elő a kisföldalatti felújítására és a vonal keleti irányú meghosszabbítására is.

Fontos újdonság, hogy eldőlt a rákosrendezői tervpályázat eredményéhez kapcsolódóan, hogy

a metró először Rákosrendező vasútállomásig lesz meghosszabbítva; a most nyertes mesterterv is így számol.

Emellett megtörténhet az állomások akadálymentesítése is, természetesen a világörökségi és épített örökségi szempontok tiszteletben tartásával, hisz szeretnék megtartani a kisföldalattit abban a formában, ahogy ma is létezik, „minden szép csempét, minden szép feliratot szeretnénk megőrizni a felújítás során is” – mondta Kovács Bendegúz.

Villamosok még – a régóta hiányzó kapcsolat

Ezeken kívül uniós forrásból hamarosan elkezdődik a budai fonódó déli szakaszának meghosszabbítása, amely a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig hoz létre új villamosvonalat.

A tervek szerint a villamosok visszatérhetnek a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére is.

A 3-as villamos vonalát déli irányban Pesterzsébet felé hosszabbítanák meg, miközben a tervezett Szegedi úti villamos és közúti felüljáró északi irányban új hálózati kapcsolatot teremthet Zugló és Angyalföld között.