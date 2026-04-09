A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lakónál fegyvert vagy annak utánzatát látták. A TEK munkatársai az ingatlanban elfogtak két férfit, akiket átadtak a kerületi rendőrkapitányság beosztottjainak. Az elsődleges adatok szerint a férfiaknál airsoft-, vagyis szabadidős célú, műanyag golyót kilövő fegyver volt.
Riasztották a TEK-et: fegyveres rablások elkövetőjét fogták el Magyarországon

Vas vármegyei és osztrák rendőrök együttműködésével fogták el azt a 46 éves magyar férfit, akit egy körmendi rablási kísérlettel és egy ausztriai fegyveres rablással gyanúsítanak –közölték a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon tartott sajtótájékoztatón.

A férfit a vasi rendőrök kérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei fogták el Békés vármegyében március 18-án, mivel azt feltételezték, hogy fegyver van nála - közölték a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya, valamint a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság által közösen tartott tájékoztatón.

Tánczos István alezredes, a Vas vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi főkapitány-helyettese kiemelte: a magyar és az osztrák rendőrök több évtizede működnek együtt eredményesen a két ország kormányai által kötött megállapodás alapján, a rájuk vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva.

Braun Schmidt, a Burgenlandi Tartományi Bűnügyi Hivatal vezetője a sajtótájékoztatón szintén arról beszélt, hogy az együttműködés a magyar társszervekkel „folyamatos és gyümölcsöző”.

Tóth László, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője az ügy részleteit ismertetve elmondta: a férfi január 15-én

egy élelmiszerlánc körmendi üzletében próbált meg rabolni úgy, hogy miután kifizette a vásárolt árut, fegyverrel fenyegette meg a pénztárost,

és megpróbálta kivenni a felnyitott kasszában lévő pénzt. A pénztáros azonban lecsapta a kassza fedelét, és elfutott, ezért az elkövető zsákmány nélkül távozott.

A körmendi eset után a magyar rendőrök tudomást szereztek arról, hogy nem sokkal korábban az ausztriai Güssingben hasonló módszerrel raboltak ki egy ottani élelmiszerboltot.

Braun Schmidt elmondta: a fekete téli ruházatot viselő, arcának egy részét fekete sállal eltakarni igyekvő tettes egy tusfürdőt emelt le a polcról, a pénztárnál fizetett, majd amikor az alkalmazott átvette a pultra helyezett bankjegyet, és kinyitotta a kasszát, a férfi fegyvert húzott elő, a kasszában lévő pénz átadására szólította fel a pénztárost, és több ezer eurót zsákmányolt.

A magyar és az osztrák nyomozók ezután több alkalommal is személyesen egyeztettek, megosztották egymással a rendelkezésükre álló adatokat, így került a hatóság látókörébe a Baranya vármegyei férfi.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsított Pécs közelében

magát rendőrnek kiadva, autósokat állított meg, gyorshajtásra hivatkozva helyszíni bírságot próbált kiszabni rájuk, kevés sikerrel. Egy alkalommal azonban egy bejelentés alapján éppen a hozzá igyekvő rendőröket állította meg,

akik ezt követően igazoltatták, előállították, kihallgatták, és csalás vétségének kísérlete miatt eljárást indítottak ellene.

A csütörtöki sajtótájékoztatón számos a gyanúsítottól lefoglalt tárgyi bizonyítékot bemutattak, köztük egy gáz-riasztó fegyvert, illetve a férfi által a rablások alkalmával használt ruháit.

Elhangzott, hogy a bűnügyi nyomozás még nem zárult le, az eseteket egyesítették, jelenleg azt vizsgálják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő férfi korábban követett-e el más bűncselekményeket is.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai nagybankok akár 320 milliárd dollárnyi szabad tőkét érhetnek el az enyhített tőkemegfelelési szabályok hatályba lépésével, ami jelentős fordulatot hozhat a bankszektorban.

Fájdalmas igazság derült ki: ennyi évet kell robotolni egy átlagos lakásért Budapesten

Fájdalmas igazság derült ki: ennyi évet kell robotolni egy átlagos lakásért Budapesten

Szinte mindegyik régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján.

Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

Israel previously said the ceasefire does not include Lebanon but Iran says continued strikes equate to a "grave violation" of the agreement.

