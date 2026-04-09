Riasztották a TEK-et: fegyveres rablások elkövetőjét fogták el Magyarországon

A férfit a vasi rendőrök kérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei fogták el Békés vármegyében március 18-án, mivel azt feltételezték, hogy fegyver van nála - közölték a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya, valamint a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság által közösen tartott tájékoztatón.

Tánczos István alezredes, a Vas vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi főkapitány-helyettese kiemelte: a magyar és az osztrák rendőrök több évtizede működnek együtt eredményesen a két ország kormányai által kötött megállapodás alapján, a rájuk vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva.

Braun Schmidt, a Burgenlandi Tartományi Bűnügyi Hivatal vezetője a sajtótájékoztatón szintén arról beszélt, hogy az együttműködés a magyar társszervekkel „folyamatos és gyümölcsöző”.

Tóth László, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője az ügy részleteit ismertetve elmondta: a férfi január 15-én

egy élelmiszerlánc körmendi üzletében próbált meg rabolni úgy, hogy miután kifizette a vásárolt árut, fegyverrel fenyegette meg a pénztárost,

és megpróbálta kivenni a felnyitott kasszában lévő pénzt. A pénztáros azonban lecsapta a kassza fedelét, és elfutott, ezért az elkövető zsákmány nélkül távozott.

A körmendi eset után a magyar rendőrök tudomást szereztek arról, hogy nem sokkal korábban az ausztriai Güssingben hasonló módszerrel raboltak ki egy ottani élelmiszerboltot.

Braun Schmidt elmondta: a fekete téli ruházatot viselő, arcának egy részét fekete sállal eltakarni igyekvő tettes egy tusfürdőt emelt le a polcról, a pénztárnál fizetett, majd amikor az alkalmazott átvette a pultra helyezett bankjegyet, és kinyitotta a kasszát, a férfi fegyvert húzott elő, a kasszában lévő pénz átadására szólította fel a pénztárost, és több ezer eurót zsákmányolt.

A magyar és az osztrák nyomozók ezután több alkalommal is személyesen egyeztettek, megosztották egymással a rendelkezésükre álló adatokat, így került a hatóság látókörébe a Baranya vármegyei férfi.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsított Pécs közelében

magát rendőrnek kiadva, autósokat állított meg, gyorshajtásra hivatkozva helyszíni bírságot próbált kiszabni rájuk, kevés sikerrel. Egy alkalommal azonban egy bejelentés alapján éppen a hozzá igyekvő rendőröket állította meg,

akik ezt követően igazoltatták, előállították, kihallgatták, és csalás vétségének kísérlete miatt eljárást indítottak ellene.

A csütörtöki sajtótájékoztatón számos a gyanúsítottól lefoglalt tárgyi bizonyítékot bemutattak, köztük egy gáz-riasztó fegyvert, illetve a férfi által a rablások alkalmával használt ruháit.

Elhangzott, hogy a bűnügyi nyomozás még nem zárult le, az eseteket egyesítették, jelenleg azt vizsgálják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő férfi korábban követett-e el más bűncselekményeket is.