Reptér! – Korda Györgyöt és Balázs Klárit ábrázoló domborművet avattak Ferihegyen

Nagy Márton azt mondta, hogy Korda György és Balázs Klári „együttműködése és egymás iránti szeretete példaértékű mindannyiunk számára”. Felidézte, hogy munkásságuk összefonódott a budapesti repülőtérrel, mivel „a Reptér című dal mára a légi utak valódi generációs szimbólumává vált”.

A repülőtér a hozzánk látogatók első benyomásának tárgya is, vagyis országimázsunk fontos létesítménye – fogalmazott. Emlékeztetett, hogy 2024 nyarán „új időszámítás kezdődött a Budapest Airport és a magyar légiközlekedés életében, hiszen a magyar állam két évtizedet követően szerzett ismét többségi tulajdont a Magyarország légi kapujának minősülő” reptérben.

„Magyarország kis, nyitott gazdaság, ennélfogva célunk, hogy hazánk híd vagy találkozási pont szerepére helyezkedve teret nyisson keleti és nyugati tőke és tudás” találkozásának, a repülőtér pedig az ország gazdasági szuverenitásának kulcsfontosságú eleme – jelentette ki a miniszter.

„Boldogok vagyunk, szeretjük a közönséget, az embereket” – fogalmazott Balázs Klári, megjegyezve: nem hitte, hogy életükben érheti őket ennél nagyobb megtiszteltetés. Hozzátette, hogy igyekeznek továbbra is példaértékűen élni.

Korda György köszönetét fejezte ki azoknak, akik dolgoztak az alkotáson, majd úgy folytatta: köszöni a magyar embereknek, hogy „velük együtt élhettünk és élünk”.