2026. április 8. szerda Dénes
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (j), Nyitrai Zsolt miniszterelnöki fõtanácsadó (b), valamint Korda György, Máté Péter-díjas énekes, elõadómûvész (b2) és Balázs Klári elõadómûvész a mûvészházaspárt ábrázoló dombormû avatásán a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren 2026. április 8-án.
Nyitókép: Lakatos Péter

Reptér! – Korda Györgyöt és Balázs Klárit ábrázoló domborművet avattak Ferihegyen

Infostart / MTI

Korda Györgyöt és Balázs Klárit ábrázoló domborművet avatott fel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a művészek, valamint a mű alkotója, Kontur András részvételével szerdán. A művészeket ábrázoló, 60-szor 40 centiméteres dombormű a 2A terminálon, az utasmóló felé vezető folyosón található.

Nagy Márton azt mondta, hogy Korda György és Balázs Klári „együttműködése és egymás iránti szeretete példaértékű mindannyiunk számára”. Felidézte, hogy munkásságuk összefonódott a budapesti repülőtérrel, mivel „a Reptér című dal mára a légi utak valódi generációs szimbólumává vált”.

A repülőtér a hozzánk látogatók első benyomásának tárgya is, vagyis országimázsunk fontos létesítménye – fogalmazott. Emlékeztetett, hogy 2024 nyarán „új időszámítás kezdődött a Budapest Airport és a magyar légiközlekedés életében, hiszen a magyar állam két évtizedet követően szerzett ismét többségi tulajdont a Magyarország légi kapujának minősülő” reptérben.

„Magyarország kis, nyitott gazdaság, ennélfogva célunk, hogy hazánk híd vagy találkozási pont szerepére helyezkedve teret nyisson keleti és nyugati tőke és tudás” találkozásának, a repülőtér pedig az ország gazdasági szuverenitásának kulcsfontosságú eleme – jelentette ki a miniszter.

„Boldogok vagyunk, szeretjük a közönséget, az embereket” – fogalmazott Balázs Klári, megjegyezve: nem hitte, hogy életükben érheti őket ennél nagyobb megtiszteltetés. Hozzátette, hogy igyekeznek továbbra is példaértékűen élni.

Korda György köszönetét fejezte ki azoknak, akik dolgoztak az alkotáson, majd úgy folytatta: köszöni a magyar embereknek, hogy „velük együtt élhettünk és élünk”.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Orbán Viktor: az előny megtartására koncentrálunk

Kormányinfó lesz a választások előtt – részletek

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet a probléma”

VIDEÓ
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az Ates ukránbarát partizáncsoport akciót hajtott végre az oroszországi Belgorodban, ezzel megzavarva az orosz hadsereg ellátási láncát. A támadást egy vasútvonal ellen irányították, ezzel megnehezítve a szállítmányokat a kupjanszki frontvonal irányába. A Reuters információi szerint leállt a működés a Nyizsnyij Novgorodi Finomítóban, ami éves szinten 16 millió tonna olajat képes feldolgozni.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

