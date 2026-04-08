Krasznahorkai László nagy dobásra készül Szegeden

Hét hét alatt hetven helyszínen több mint 300 tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és szórakoztató programot kínál a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tavasz rendezvénysorozata – közölte Tajti Gabriella, a főszervező SZTE Kulturális Iroda irodavezetője.

A fesztivál nyitánya idén is a Vers délben programban Fendler Judit kancellár szavalata lesz április 13-án délben az SZTE Rektori Hivatal előtt. A hivatalos megnyitót pedig aznap 18 órakor tartják az SZTE központi épület átriumában, ahol fotópályázat nyílik az Egyetemi Tavasz és az egyetemi fotópályázat anyagából.

Nagy bejelentéseket tett a Szabó Gábor, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Irodalmi Tanszékének docense – írja a DÉLMAGYAR.

A szegedi egyetem Nobel-díjas alumnusa, Krasznahorkai László május 22-én vesz át díszpolgári címét a szegedi városházán, előtte és utána a szegedi bölcsészkar díszvendége lesz, ahol minden program ingyenes, ám regisztrációköteles. Jelentkezni április 20-tól lehet majd az SZTE BTK honlapján.

Május 21-én 17 órától a Petőfi épületben 3D-s virtuális tárlatvezetést tart majd Szilágyi Zsófia Júlia, a szentendrei Krasznahorkai életmű-kiállítás kurátora, majd 19 órától a TIK kongresszusi termében a Mindig Homérosznak című előadás lesz megtekinthető.

Az azonos című Krasznahorkai-regény alapján készült összművészeti produkció ritka irodalmi szenzációnak ígérkezik, ugyanis maga a Nobel-díjas író olvas majd fel részleteket saját regényéből.

Az irodalmi programok sorába illeszkedik a szintén egykori szegedi egyetemista Grecsó Krisztián Ott maradtok egymásnak című új verseskötetének és Miklós Péter történész Radnóti szegedi világa című könyvének bemutatója – olvasható az MTI tudósításában.

A fesztivál vendégeként Szegeden koncertezik Minakami Hiroko japán zongoraművész és Liu Wei mongol énekes, a magyar-brazil Duckshell együttes, a Péterfy Bori & Love Band, színpadra áll Szeged "örökös" akusztikus bluesegyüttese, a Rambling Blues. A Fogadalmi templomban ad hangversenyt a Szegedi Szimfonikus Zenekar, Egy szerelem története című estjét adja elő Szecsődi Ferenc hegedűművész a Benedekfi testvérekkel, és a hagyományokhoz híven a fesztivál keretében tartják az Universitas Szimfonikus Zenekar tavaszi koncertjét is.