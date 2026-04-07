2026. április 7. kedd Herman
Nyitókép: Unsplash

Felcsuti Péter szerint a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést és a 14. havi nyugdíjat is

A Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója, a Bankszövetség volt elnöke úgy véli, ezek az intézkedések a legnagyobb „ostobaságok”.

Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója korábban a Tisza Párt adóemelési terveiről beszélt a Klikk TV-ben, most pedig arról nyilatkozott, hogy mi lesz Magyarországon, ha rendszerváltás következik be. Azt a kérdést kapta, vette észre a Mandiner, hogy egy kormányváltás után meg tud-e tartani valamit „az új hatalom” a „mostani, kiosztott javakból”, például a nők szja-mentességéből, a 14. havi nyugdíjból, vagy kénytelen lesz „lefaragni belőlük, változtatni rajtuk”.

Azt felelte, hogy a kormány említett intézkedéseit, sőt még a rezsicsökkentést is a „legnagyobb ostobaságnak” tartja. Felcsuti Péter szerint a Fidesz számos intézkedése ebbe a kategóriába esik.

Felcsuti Péter novemberben arról beszélt, hogy Magyar Péter pártja valóban készített egy progresszív szja-javaslatot, amelyet a párt gyorsan visszavont, miután napvilágra került.

A Bankszövetség volt elnökének szerepvállalása kapcsán Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter novemberben kijelentette: a Tisza mögött ugyanaz a baloldali elit van, amellyel már korábban is szembenéztek. „A program atyjai, Lengyel László és Felcsuti Péter már a Pénzügykutató munkatársaként vagy éppen bankárként a Bokros-csomag megszületésekor is közreműködtek. Aztán részük volt a Bajnai-féle megszorítócsomag propagálásában és kidolgozásában is (...), ugyanezek az emberek alkotnak programot most is” – fejtette ki, megjegyezve: nincs a Tisza Párt mögött egy másik elit, „ugyanaz a baloldali elit van, amelyikkel egyszer már 2010 előtt szembenéztünk, és akiket az ország gyakorlatilag 2010-ben egy elég határozott szavazással menesztett”.

