Véget ért a „levadászás”: megtalálták a lelőtt amerikai pilótát Iránban

Az elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a légierő ezredesi rangfokozatban szolgáló tagját Irán hegyvidéki térségében átfogó és összehangolt amerikai kutató- és mentőerőfeszítések révén találták meg.

„Utasításomra a hadsereg tucatnyi, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt légijárművét küldte be, hogy kihozzák” – írta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy a katonatiszt ugyan megsebesült, de fel fog épülni.

Donald Trump egyben megerősítette, hogy a pénteken az Irán fölött lezuhant – iráni közlések szerint lelőtt – F-15-ös vadászrepülőgép legénységének másik tagját már aznap sikerült kimenekíteni. Hozzátette, hogy a sikeres első mentőakcióról a még folyamatban lévő második kutatóműveletre tekintettel nem adtak hivatalos tájékoztatást.

„Első alkalommal történt meg a katonai emlékezetben, hogy két amerikai pilótát egymástól független műveletekkel sikerült kimenteni mélyen az ellenség területéről” – hangoztatta az elnök.

Az F-15-ös vadászrepülőgép Irán nyugati részén, a hegyvidéki, Irakhoz közeli térségben zuhant le. Az iráni Forradalmi Gárda komoly jutalmat tűzött ki az amerikai pilóta kézre kerítése érdekében, amivel kapcsolatban Donald Trump azt írta, hogy az amerikai katonát megpróbálta „levadászni az ellenség”, és egyre közelebb jutott hozzá.