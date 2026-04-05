Orbán Viktor a megújult Citadella átadásán: birodalmak jönnek, mennek, de mi, magyarok, maradunk!

A Citadella megnyitását kétnapos rendezvénysorozat kíséri húsvétvasárnap és húsvéthétfőn, vagyis április 5-én 14 órától, illetve ápirilis 6-án: a látogatókat családi és zenei programok, valamint gasztronómiai kínálat várja. A beruházás célja, hogy az egykor a zsarnokság szimbólumaként emelt erőd a jövőben a szabadság és a közösségi kikapcsolódás élő helyszíneként funkcionáljon Budapest szívében.

A Citadella avatásán a műsorvezető Rákay Philip volt. A zászlófelvonás után Ákos és zenekara fellépésével folytatódott az ünnepség.

Orbán Viktor miniszterelnök húsvéti jókívánsággal kezdte beszédét.

„Elhagytuk, ami esendő és rossz, és meghagytuk benne, ami jó, és saját képünkre formáltuk” – mondta a húsvéttal párhuzamot vonva a Citadelláról, hozzátéve: „ide, a Gellérthegyre mi, magyarok még sosem építettünkk maguknak, ide mindig ellenünk építettek” – folytatta, majd idézte a Citadella építésekor hozott osztrák császári határozatot „a rebellis Pest” féken tartásáról.

Ez a hely eddig az elnyomás épülete volt, ma pedig a szabadság bástyája

– tette hozzá. A Gellérthegy törésvonalon van, mint Magyarország, amely civilizációs törésvonalakon fekszik kelet és nyugat, ortodoxia és nyugati kereszténység között. A magyarok a túlélés világbajnokai. Birodalmak jönnek, mennek, de mi maradunk. Nem lettünk se török vilajet, se német tartomány, se szovjet tagköztársaság – mondta.

Volt már itt török mecset, szovjet emlékmű, de a Citadella most végre egy igazi magyar hellyé vált.

Érdemes ide feljönni, és a magaslatról megnézni innen az országot, Budapestet és persze a kiállítást, a vérzivataros magyar szabadságharcok kiállítását – folytatta.

„Ha előre nézünk, viharos a látvány. Egyszerre keletről, nyugatról és délről jönnek a viharfelhők. Keletről az ukrán háború, délről a közel-keleti válság, nyugatról a brüsszeli elit csődje fenyeget minket” – mondta. Hamarosan egyszerre csap le Európára egy energia- és benne egy pénzügyi válság. A világot, benne Európát pusztító energiaválság fenyegeti. Minden veszélybe kerül, ha megáll a gazdaság – mondta. „Ma bárhonnan és azonnal energia kell. Ezért égbekiáltó bűn, hogy az ukránok elzárják az olajvezetéket. Ezért bűn, hogy Brüsszel le akar választani minket az orosz olajról” – tette hozzá.

Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára 70, a kőolajé 60 százalékkal emelkedett Európában. Az az érekünk, hogy legyen energia. Bárhonnan, de legyen.

Magyarországnak egyetlen célja lehet: kimaradni! Kimaradni a háborúból, és kimaradni a holdkóros brüsszeli energia-lázálmokból

– fogalmazott.

Orbán szerint a magyarok „négy éve létrehoztak egy háborúellenes szövetséget, és ezt a szövetséget kell most megújítanunk. Jó döntést kell hoznunk a következő vasárnapon!” – fejezte be beszédét Orbán VIktor minisztererelnök a megújult Citadella átadóján a Gellérthegyen.