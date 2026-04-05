A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a megújult Citadella átadó ünnepségén Budapesten 2026. április 5-én.
Orbán Viktor a megújult Citadella átadásán: birodalmak jönnek, mennek, de mi, magyarok, maradunk!

Húsvétvasárnap ünnepélyes keretek között adták át a Gellért-hegy csúcsán magasodó, teljes körűen rekonstruált Citadellát. A 2020 őszén indult beruházás zárásaként az egykori elzárt erőd nyitott, akadálymentesített közösségi térré és turisztikai központtá alakult át. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.

A Citadella megnyitását kétnapos rendezvénysorozat kíséri húsvétvasárnap és húsvéthétfőn, vagyis április 5-én 14 órától, illetve ápirilis 6-án: a látogatókat családi és zenei programok, valamint gasztronómiai kínálat várja. A beruházás célja, hogy az egykor a zsarnokság szimbólumaként emelt erőd a jövőben a szabadság és a közösségi kikapcsolódás élő helyszíneként funkcionáljon Budapest szívében.

A Citadella avatásán a műsorvezető Rákay Philip volt. A zászlófelvonás után Ákos és zenekara fellépésével folytatódott az ünnepség.

Orbán Viktor miniszterelnök húsvéti jókívánsággal kezdte beszédét.

„Elhagytuk, ami esendő és rossz, és meghagytuk benne, ami jó, és saját képünkre formáltuk” – mondta a húsvéttal párhuzamot vonva a Citadelláról, hozzátéve: „ide, a Gellérthegyre mi, magyarok még sosem építettünkk maguknak, ide mindig ellenünk építettek” – folytatta, majd idézte a Citadella építésekor hozott osztrák császári határozatot „a rebellis Pest” féken tartásáról.

Ez a hely eddig az elnyomás épülete volt, ma pedig a szabadság bástyája

– tette hozzá. A Gellérthegy törésvonalon van, mint Magyarország, amely civilizációs törésvonalakon fekszik kelet és nyugat, ortodoxia és nyugati kereszténység között. A magyarok a túlélés világbajnokai. Birodalmak jönnek, mennek, de mi maradunk. Nem lettünk se török vilajet, se német tartomány, se szovjet tagköztársaság – mondta.

Volt már itt török mecset, szovjet emlékmű, de a Citadella most végre egy igazi magyar hellyé vált.

Érdemes ide feljönni, és a magaslatról megnézni innen az országot, Budapestet és persze a kiállítást, a vérzivataros magyar szabadságharcok kiállítását – folytatta.

„Ha előre nézünk, viharos a látvány. Egyszerre keletről, nyugatról és délről jönnek a viharfelhők. Keletről az ukrán háború, délről a közel-keleti válság, nyugatról a brüsszeli elit csődje fenyeget minket” – mondta. Hamarosan egyszerre csap le Európára egy energia- és benne egy pénzügyi válság. A világot, benne Európát pusztító energiaválság fenyegeti. Minden veszélybe kerül, ha megáll a gazdaság – mondta. „Ma bárhonnan és azonnal energia kell. Ezért égbekiáltó bűn, hogy az ukránok elzárják az olajvezetéket. Ezért bűn, hogy Brüsszel le akar választani minket az orosz olajról” – tette hozzá.

Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára 70, a kőolajé 60 százalékkal emelkedett Európában. Az az érekünk, hogy legyen energia. Bárhonnan, de legyen.

Magyarországnak egyetlen célja lehet: kimaradni! Kimaradni a háborúból, és kimaradni a holdkóros brüsszeli energia-lázálmokból

– fogalmazott.

Orbán szerint a magyarok „négy éve létrehoztak egy háborúellenes szövetséget, és ezt a szövetséget kell most megújítanunk. Jó döntést kell hoznunk a következő vasárnapon!” – fejezte be beszédét Orbán VIktor minisztererelnök a megújult Citadella átadóján a Gellérthegyen.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

