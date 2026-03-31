Fontos bejelentést tett a MOHU

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.