2026. március 26. csütörtök Emánuel
computer screen with programming code and an alert message, concept of computer security, malware or hacker attack (3d render)
Nyitókép: lucadp/Getty Images

Hamis NAV-oldalakkal próbálkoznak a csalók – a hivatal elmondja, mire kell figyelni

Infostart

A csalók arra próbálnak felülni, hogy a NAV a napokban tájékoztatta az ügyfeleket a gépjárműadó összegéről és az szja-bevallások tervezetéről.

A NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjárműadó összegéről, valamint az szja-bevallási tervezetek elérhetőségéről. A sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják: élethű kamuoldalakon igyekeznek bankkártyaadatokat szerezni – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV március 26-ig küldi az autósok tárhelyére a gépjárműadó-határozatot, péntektől (hétvégén is) pedig az szja-tervezetekkel kapcsolatos tájékoztatás érkezik. Ilyenkor sajnos az adathalászok is aktivizálódnak, a NAV arculatára megszólalásig hasonlító kamufelületeken próbálnak meg adatokat kicsalni.

A NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal. Azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet.  Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

Az eddigi adathalász próbálkozások alapján a hivatal azt írja, a következő kritériumok figyelembevételével lehet megbizonyosodni az üzenet valódiságáról:

  1. A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket.
  2. A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítést.
  3. A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adótartozást vagy adószámla-egyenleget.
  4. A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek.
  5. A kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól. Erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül. Ha valaki nem biztos benne, hogy a valódi felületen van, egyszerűen beléphet innen.
  6. A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet.
  7. A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében.

Ha valaki tehát gyanús levelet kap, ami akár hasonlít is egy általa ismert NAV-os oldalra, ezeket a szempontokat megvizsgálva kiszűrhető az átverés – írja az adóhivatal, emlékeztetve rá, hogy mindig figyeljünk oda, mire kattintunk.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
kormányinfó

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb.” Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre és többszöri átszállásra lehet számítani a Győr-Budapest vasúti fővonalon -  írja a MÁV közleményében.

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

A gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt.

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

2026. március 26. 11:41
Levegő Munkacsoport: percről percre változik a fővárosi levegő minősége
2026. március 26. 11:29
Orbán Viktor: biztosítjuk a körülményeket, hogy ne kelljen másra figyelniük, mint a munkájukra
