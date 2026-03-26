Hamis NAV-oldalakkal próbálkoznak a csalók – a hivatal elmondja, mire kell figyelni

A NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjárműadó összegéről, valamint az szja-bevallási tervezetek elérhetőségéről. A sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják: élethű kamuoldalakon igyekeznek bankkártyaadatokat szerezni – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV március 26-ig küldi az autósok tárhelyére a gépjárműadó-határozatot, péntektől (hétvégén is) pedig az szja-tervezetekkel kapcsolatos tájékoztatás érkezik. Ilyenkor sajnos az adathalászok is aktivizálódnak, a NAV arculatára megszólalásig hasonlító kamufelületeken próbálnak meg adatokat kicsalni.

A NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal. Azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

Az eddigi adathalász próbálkozások alapján a hivatal azt írja, a következő kritériumok figyelembevételével lehet megbizonyosodni az üzenet valódiságáról:

A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket. A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítést. A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adótartozást vagy adószámla-egyenleget. A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek. A kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól. Erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül. Ha valaki nem biztos benne, hogy a valódi felületen van, egyszerűen beléphet innen. A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet. A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében.

Ha valaki tehát gyanús levelet kap, ami akár hasonlít is egy általa ismert NAV-os oldalra, ezeket a szempontokat megvizsgálva kiszűrhető az átverés – írja az adóhivatal, emlékeztetve rá, hogy mindig figyeljünk oda, mire kattintunk.