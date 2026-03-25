Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. szeptember 30-án.
Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Mi Hazánk pozíciójának felértékelődését olvassa ki a párt elnöke a fideszes és tiszás politikusok legutóbbi nyilatkozataiból. Toroczkai László szerint ők egyik nagy pártnak sem lesznek a koalíciós partnerei, de azt szeretnék, hogy alkuhelyzetbe tornázzák fel magukat.

Toroczkai László szerint a DK nem jut be az Országgyűlésbe, tehát hárompárti parlament lesz a Fidesz-KDNP-vel, a Tiszával és a Mi Hazánkkal. Az elnök listavezető erről legutóbb a Telex választási műsorában beszélt.

„Még a kutatások is azt mutatják, hogy a másodpreferencia tekintetében a Mi Hazánk a legnépszerűbb párt, tehát nagy tartalékunk van a Fidesznél és egyébként a Tisza Párt szavazóinál is, ezt szoktam is tapasztalni az országjárásomon.”

Szerinte a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve, ami „nem kormánykoalíciót jelent, hanem a párt programjának megvalósítását”.

„Ha egy-két mandátummal szerez többséget bárki, akkor nyilván a Mi Hazánk Mozgalomnak megnő a szerepe. Én tényleg

nem álmodozom miniszteri tárcákról,

olyan álmaim vannak, például a magyar tudás központját megépíteni, ami egy Rubik-kocka formájú épület, már megterveztük. Én ezeket akarom megvalósítani és rákényszeríteni a Fideszre, illetve a Tisza Pártra, tehát a következő Országgyűlésre.”

A Mi Hazánk tehát olyan választási eredményt akar elérni, hogy a Fidesz vagy a Tisza konkrét ügyek mentén, minden egyes szavazás előtt kénytelen legyen egyezkedni vele – magyarázta Toroczkai László, aki szerint a kampány utolsó szakaszában a Fidesz, a Tisza és a DK is a Mi Hazánk szavazóit akarja átcsábítani magához.

„A Fidesz bajban van, küzd, kínlódik és a Mi Hazánk szavazóit el akarja venni. Ez erről szól. Mivel mi elmondtuk rögtön a legelején, hogy 106 egyéni választókerületben fel fognak állni mindenhol a képviselőjelöltjeink. Sem fenyegetésnek, sem megvásárlásnak senki nem engedhet, állva maradunk, és csak a Fidesznek, csak a Tisza Pártnak és csak a Mi Hazánk Mozgalomnak van mind a 106 választókerületben jelenleg jelöltje, csak ez a három párt maradt, és nem fogunk visszalépni senki javára, nincs miről tárgyalni.”

Toroczkai László szerint egyébként a Mi Hazánk akár egy szakértői kormány felállításában vagy egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásában is partner lenne.

Aréna

Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of war damages and reparations.

