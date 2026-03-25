Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Toroczkai László szerint a DK nem jut be az Országgyűlésbe, tehát hárompárti parlament lesz a Fidesz-KDNP-vel, a Tiszával és a Mi Hazánkkal. Az elnök listavezető erről legutóbb a Telex választási műsorában beszélt.

„Még a kutatások is azt mutatják, hogy a másodpreferencia tekintetében a Mi Hazánk a legnépszerűbb párt, tehát nagy tartalékunk van a Fidesznél és egyébként a Tisza Párt szavazóinál is, ezt szoktam is tapasztalni az országjárásomon.”

Szerinte a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve, ami „nem kormánykoalíciót jelent, hanem a párt programjának megvalósítását”.

„Ha egy-két mandátummal szerez többséget bárki, akkor nyilván a Mi Hazánk Mozgalomnak megnő a szerepe. Én tényleg

nem álmodozom miniszteri tárcákról,

olyan álmaim vannak, például a magyar tudás központját megépíteni, ami egy Rubik-kocka formájú épület, már megterveztük. Én ezeket akarom megvalósítani és rákényszeríteni a Fideszre, illetve a Tisza Pártra, tehát a következő Országgyűlésre.”

A Mi Hazánk tehát olyan választási eredményt akar elérni, hogy a Fidesz vagy a Tisza konkrét ügyek mentén, minden egyes szavazás előtt kénytelen legyen egyezkedni vele – magyarázta Toroczkai László, aki szerint a kampány utolsó szakaszában a Fidesz, a Tisza és a DK is a Mi Hazánk szavazóit akarja átcsábítani magához.

„A Fidesz bajban van, küzd, kínlódik és a Mi Hazánk szavazóit el akarja venni. Ez erről szól. Mivel mi elmondtuk rögtön a legelején, hogy 106 egyéni választókerületben fel fognak állni mindenhol a képviselőjelöltjeink. Sem fenyegetésnek, sem megvásárlásnak senki nem engedhet, állva maradunk, és csak a Fidesznek, csak a Tisza Pártnak és csak a Mi Hazánk Mozgalomnak van mind a 106 választókerületben jelenleg jelöltje, csak ez a három párt maradt, és nem fogunk visszalépni senki javára, nincs miről tárgyalni.”

Toroczkai László szerint egyébként a Mi Hazánk akár egy szakértői kormány felállításában vagy egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásában is partner lenne.