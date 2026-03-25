Döbbenetes autóvásárlási csalás, sokan pórul jártak

A vádirat szerint a férfi egy használt autókkal kereskedő internetes oldalra eladás céljából olyan gépjárművek fotóit és adatlapjait töltötte fel, melyekkel nem rendelkezett.

A hirdetésekre jelentkező vevők – miután megegyeztek az adásvétel feltételeiben – előre átutalták a vádlott által kért összeget a megadott számlaszámokra. Autót azonban nem kaptak, az „eladó” a pénzösszegek kézhezvételét követően elérhetetlenné vált – olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádlott 29 sértettet vert át ily módon, akiknek összesen 6.747.917 forint kárt okozott.

Az ügyészség az üzletszerűen elkövetett csalások miatt a többszörös visszaeső férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást, és a sértetteknek okozott kár megfizetését indítványozta.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.