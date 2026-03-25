ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.57
usd:
335.99
bux:
122655.67
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Abstract Technology Binary Code Dark Red Background. Cyber Attack, Ransomware, Malware, Scareware Concept
Nyitókép: WhataWin/Getty Images

Döbbenetes autóvásárlási csalás, sokan pórul jártak

Infostart

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen, aki az interneten árusított autókat, majd a vételárak átutalása után elérhetetlenné vált a vevői számára.

A vádirat szerint a férfi egy használt autókkal kereskedő internetes oldalra eladás céljából olyan gépjárművek fotóit és adatlapjait töltötte fel, melyekkel nem rendelkezett.

A hirdetésekre jelentkező vevők – miután megegyeztek az adásvétel feltételeiben – előre átutalták a vádlott által kért összeget a megadott számlaszámokra. Autót azonban nem kaptak, az „eladó” a pénzösszegek kézhezvételét követően elérhetetlenné vált – olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádlott 29 sértettet vert át ily módon, akiknek összesen 6.747.917 forint kárt okozott.

Az ügyészség az üzletszerűen elkövetett csalások miatt a többszörös visszaeső férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást, és a sértetteknek okozott kár megfizetését indítványozta.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.

Kezdőlap    Belföld    Döbbenetes autóvásárlási csalás, sokan pórul jártak

vádemelés

csalás

ügyészség

használt autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is

Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×