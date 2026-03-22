Átvariálták a terelést az M1-esen, átmeneti lezárásra kell készülni – térképen az új közlekedési rend

Március 22-én vasárnap, megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópályán az M1-M0 csomópont térségében, miután a terelést átépíti az MKIF.

A cég közlése szerint az új forgalmi rend kialakítására azért van szükség, mert most a csúcsidőben akár hosszan elnyúló torlódások is kialakulnak a Sasfészek-tó pihenőhely és Biatorbágy térségében az autópályán és a környező utakon is. Ennek a forgalmi helyzetnek az enyhítésére megoldást jelenthet a biatorbágyi felhajtó, amely a tervek szerint májusra készül el.

Ehhez viszont a főváros felé vezető pályaoldal lezárására van szükség, hogy az érintett szakasz teljes szélességében és a korábbi tervekhez képest gyorsabban kivitelezhető legyen, a biatorbágyi felhajtóval együtt.

Az MKIF ígérete szerint ezzel a megoldással a reggeli forgalmi csúcsok gördülékenyebb, gyorsabb lefolyására számíthatnak a közlekedők.

Azért, hogy ezeket a munkálatokat el tudják végezni:

a 19-es és a 17-es kilométerek között lezárják az át nem terelt sávot,

a Budapest felé haladó teljes forgalmat a már átterelt sáv mellé irányítják.

Így a Győr felé vezető pályaoldalon 2+2-es rendben lehet majd közlekedni, megtartva az irányonkénti 2-2 sávot. Vagyis itt halad majd két sáv az országhatár és a főváros felé is, a Budapest felé tartó pályaoldal pedig munkaterület lesz.

Az átterelt sávból a 17-es kilométernél 2 sávon lehet majd visszatérni az M0-ás autóút felé.

Akik pedig Budaörs irányába szeretnének továbbhaladni, ők az átterelt belső sávot válasszák továbbhaladásukhoz, hasonlóan a jelenlegi forgalmi rendhez.

A munkálatok idejére 2026. március 22-én reggel 8 órától várhatóan kora délutánig lezárták a Budapest felé vezető átterelt sávot a 61-es és a 17-es kilométerek között. Ekkor a forgalom Budapest felé csak az át nem terelt sávon haladhat.

Az új forgalmi rendről térképet is készítettek:

Az MKIF emlékeztet, hogy az országhatár irányába közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti, aki viszont Budapest felé halad, az vasárnaptól ne megszokásból közlekedjen, hanem figyelje a táblákat, jelzéseket!

