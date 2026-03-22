ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
dugó torlódás autópálya // During the summer, transfers from the most populous cities to those on the coast often create traffic jams on motorways and freeways. The image is taken in Spain and you can see how the lane towards the coast is full of stopped cars while the return lane has little traffic.
Nyitókép: AngelPietro/Getty Images

Átvariálták a terelést az M1-esen, átmeneti lezárásra kell készülni – térképen az új közlekedési rend

Infostart

Terelés-átépítésre és új forgalmi rendre kell számítaniuk az M1-es autópályán közlekedőknek vasárnaptól.

Március 22-én vasárnap, megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópályán az M1-M0 csomópont térségében, miután a terelést átépíti az MKIF.

A cég közlése szerint az új forgalmi rend kialakítására azért van szükség, mert most a csúcsidőben akár hosszan elnyúló torlódások is kialakulnak a Sasfészek-tó pihenőhely és Biatorbágy térségében az autópályán és a környező utakon is. Ennek a forgalmi helyzetnek az enyhítésére megoldást jelenthet a biatorbágyi felhajtó, amely a tervek szerint májusra készül el.

Ehhez viszont a főváros felé vezető pályaoldal lezárására van szükség, hogy az érintett szakasz teljes szélességében és a korábbi tervekhez képest gyorsabban kivitelezhető legyen, a biatorbágyi felhajtóval együtt.

Az MKIF ígérete szerint ezzel a megoldással a reggeli forgalmi csúcsok gördülékenyebb, gyorsabb lefolyására számíthatnak a közlekedők.

Azért, hogy ezeket a munkálatokat el tudják végezni:

  • a 19-es és a 17-es kilométerek között lezárják az át nem terelt sávot,
  • a Budapest felé haladó teljes forgalmat a már átterelt sáv mellé irányítják.

Így a Győr felé vezető pályaoldalon 2+2-es rendben lehet majd közlekedni, megtartva az irányonkénti 2-2 sávot. Vagyis itt halad majd két sáv az országhatár és a főváros felé is, a Budapest felé tartó pályaoldal pedig munkaterület lesz.

Az átterelt sávból a 17-es kilométernél 2 sávon lehet majd visszatérni az M0-ás autóút felé.

Akik pedig Budaörs irányába szeretnének továbbhaladni, ők az átterelt belső sávot válasszák továbbhaladásukhoz, hasonlóan a jelenlegi forgalmi rendhez.

A munkálatok idejére 2026. március 22-én reggel 8 órától várhatóan kora délutánig lezárták a Budapest felé vezető átterelt sávot a 61-es és a 17-es kilométerek között. Ekkor a forgalom Budapest felé csak az át nem terelt sávon haladhat.

Az új forgalmi rendről térképet is készítettek:

Az MKIF emlékeztet, hogy az országhatár irányába közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti, aki viszont Budapest felé halad, az vasárnaptól ne megszokásból közlekedjen, hanem figyelje a táblákat, jelzéseket!

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Belföld    Átvariálták a terelést az M1-esen, átmeneti lezárásra kell készülni – térképen az új közlekedési rend

közlekedés

átépítés

m1-es autópálya

terelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Mindkét ország a háború eszkalációját helyezte kilátásba. Irán szombaton először lőtt ki olyan ballisztikus rakétákat, amelyekkel Izrael szerint már eléri Európa több városát is.
 

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni

Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni

Amy Hunt most a fedett pályás vébén bizonyítana, de már így is fiatal lányok ezreinek példaképe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×