ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.85
usd:
320.5
bux:
129146.92
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Large pothole in Montreal, Canada.
Nyitókép: Marc Bruxelle/Getty Images

Nagy vállalást tett Karácsony Gergely, Vitézy Dávid is megszólalt

Infostart / MTI

Naponta ezer kátyút javítanak meg, és még tovább emelik a kátyúzási kapacitást; hétvégén és éjszaka is dolgoznak a szakemberek, mivel az időjárás végre lehetővé teszi a tartós megoldást jelentő technológiát – közölte a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta, megfeszített munkával várhatóan a hónap végére rendezik az extrém, „útgyilkos időjárás” okozta viszonyokat.

„Most, hogy a kormány éppen az útjavításokra rendelkezésre álló forrás 100-szorosát akarja elvenni Budapesttől, és az igazságszolgáltatás függetlenségének semmibevételéről is a kátyúk jutnak a Fidesz-propaganda eszébe, tényszerűen érdemes beszélni a fővárosi kátyúhelyzetről, mert a sok csapadék és a tartós fagy okozta állapotok rendbetétele valóban rendkívüli erőfeszítéseket igényel a várostól” – áll a főpolgármester a bejegyzésében.

Kifejtette, az extrém időjárás extrém helyzetet állított elő a fővárosi utakon: egy átlagos napon észlelt kátyúszámhoz képest negyvenszeres a növekedés, de egy nagyobb esőzés után kialakuló kátyúszámhoz képest is tízszeres.

A főpolgármester szerint az időjárás miatt minden előzmény nélkül olyan helyeken is kialakulnak kátyúk, ahol korábban nem.

Amíg az időjárás nem melegszik tartósan 5 fok fölé, addig csak úgynevezett hideg technológiával lehet kátyúzni, ám az így betömött kátyúkból rövid időn kipörgetheti az anyagot az autóforgalom.

Úgy folytatta: az elmúlt napok hőmérséklet-emelkedése ad lehetőséget arra, hogy a Budapest Közútnál áttérjenek az úgynevezett meleg technológiával történő javításra is, ami tartós megoldást jelenthet.

A Budapest Közút korábban megduplázta a kátyúzási kapacitását, ezt most tovább emelték alvállalkozók bevonásával, és együttműködnek a kerületekkel is, a szükséges mennyiségű anyag rendelkezésre áll - tette hozzá.

Ennek megfelelően hétvégén is, éjszakai és nappali műszakban egyaránt a rendelkezésre álló teljes kapacitással folyik az utak javítása a városban – emelte ki Karácsony Gergely. hozzátéve, hogy ha az időjárási körülmények nem szólnak közbe, akkor ezzel a tempóval a hónap végére, a jövő hónap elejére a szükséges munkák jelentős részét el tudják végezni.

Közölte azt is, hogy a jövő héttől napi kátyújelentést hoznak nyilvánosságra a Budapest Közút oldalán, a budapest.hu-n, valamint a Városháza közösségimédia-felületein.

Vitézy Dávid: Na lám, ezért van értelme a képviselői munkának

„A tegnapi videóm után Karácsony főpolgármester végre megszólalt a budapesti kátyúk ügyében, és bejelentette: napi 1000 kátyút fognak befoltozni, a kérésemet teljesítve lesz napi nyilvános jelentés az előrehaladásról – fogalmaz a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében, hozzátéve „örülök, hogy végre elérte a városvezetés figyelmét ez a budapestiek százezreit érintő válsághelyzet”.

Vitézy Dávid szerint azon is kell dolgozni, hogy miként lehet fejleszteni a zsákos hideg aszfaltos technológiát, és azon is, hogy a Budapest Közúton kívüli fővárosi közszolgáltatók ilyen helyzetben hogyan tudnak segíteni, hisz – mint írja – a vízművek vagy a csatornázási művek vagy a BKV is tud aszfaltozni.

„De a lényeg, és ez volt a célom, sikerült a főpolgármester figyelmét ráirányítani a kátyúhelyzetre. Lássuk meg, sikerül-e így többre jutni - bízzunk benne. Figyelni fogjuk, és a következő szakbizottsági ülésen le is fogjuk vonni a tapasztalatokat” – jelezte a politikust, arra kérve a fővárosaikat, hogy írják meg, tapasztalnak-e változást a főpolgármester pénteki ígéretei és vállalásai nyomán.

„Egy biztos: a mai helyzet elfogadhatatlan, a budapesti utak úgy néznek ki, mintha háborús bombázás érte volna a várost. Ebbe nem lehet és nem is fogunk belenyugodni” – zárul a bejegyzés.

Kezdőlap    Belföld    Nagy vállalást tett Karácsony Gergely, Vitézy Dávid is megszólalt

budapest

közlekedés

kátyú

karácsony gergely

budapest közút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Több mint fél évszázaddal a vietnami háború lezárása után a hanoi katonai vezetés továbbra is mély bizalmatlansággal tekint az Egyesült Államokra. Egy 2024-ben készült, most kiszivárgott katonai terv arra épül, hogy „Washington ürügyet kereshet egy újabb agresszió elindítására” – miközben hivatalosan, a két ország arról beszél, hogy soha nem volt ilyen jó köztük a partnerség.
Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeirán rendezett Európa-bajnokságon. Az InfoRádió Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a női csapat korábbi szövetségi kapitányát kérte értékelésre. Szerinte spirituális tudás kell egy döntő megnyeréséhez, de a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, a fiatalok pedig már nyertek is ifjúsági játékosokként.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
India is előbb kaphat uniós kutatási pénzeket, mint a magyar egyetemek és állami kutatóintézetek

India is előbb kaphat uniós kutatási pénzeket, mint a magyar egyetemek és állami kutatóintézetek

Az Európai Bizottság és India megkezdte az egyeztetéseket arról, hogy az ázsiai ország társult tagként csatlakozhasson a Horizon Europe kutatási és innovációs keretprogramhoz – jelentette be az Európai Bizottság pénteken. Mint ismert, Magyarországon a modellváltott egyetemek és kutatóintézetek továbbra sem vehetnek részt a Horizon kiírásaiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez igencsak váratlan: távozik a magyar szövetségi kapitány, ki lesz vajon az utód?

Ez igencsak váratlan: távozik a magyar szövetségi kapitány, ki lesz vajon az utód?

Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold talks as fears of direct conflict continue

US and Iran hold talks as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 12:20
A hibás arcfelismerő miatt idéztek be tévesen egy szegedi nőt, egy óriás plüssmedve is szerepel a sztoriban
2026. február 6. 11:58
Spanyolország is beáll a sorba: „fájó korlátozás” jöhet a gyerekek számára
×
×
×
×