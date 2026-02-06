Nagy vállalást tett Karácsony Gergely, Vitézy Dávid is megszólalt

Karácsony Gergely azt írta, megfeszített munkával várhatóan a hónap végére rendezik az extrém, „útgyilkos időjárás” okozta viszonyokat.

„Most, hogy a kormány éppen az útjavításokra rendelkezésre álló forrás 100-szorosát akarja elvenni Budapesttől, és az igazságszolgáltatás függetlenségének semmibevételéről is a kátyúk jutnak a Fidesz-propaganda eszébe, tényszerűen érdemes beszélni a fővárosi kátyúhelyzetről, mert a sok csapadék és a tartós fagy okozta állapotok rendbetétele valóban rendkívüli erőfeszítéseket igényel a várostól” – áll a főpolgármester a bejegyzésében.

Kifejtette, az extrém időjárás extrém helyzetet állított elő a fővárosi utakon: egy átlagos napon észlelt kátyúszámhoz képest negyvenszeres a növekedés, de egy nagyobb esőzés után kialakuló kátyúszámhoz képest is tízszeres.

A főpolgármester szerint az időjárás miatt minden előzmény nélkül olyan helyeken is kialakulnak kátyúk, ahol korábban nem.

Amíg az időjárás nem melegszik tartósan 5 fok fölé, addig csak úgynevezett hideg technológiával lehet kátyúzni, ám az így betömött kátyúkból rövid időn kipörgetheti az anyagot az autóforgalom.

Úgy folytatta: az elmúlt napok hőmérséklet-emelkedése ad lehetőséget arra, hogy a Budapest Közútnál áttérjenek az úgynevezett meleg technológiával történő javításra is, ami tartós megoldást jelenthet.

A Budapest Közút korábban megduplázta a kátyúzási kapacitását, ezt most tovább emelték alvállalkozók bevonásával, és együttműködnek a kerületekkel is, a szükséges mennyiségű anyag rendelkezésre áll - tette hozzá.

Ennek megfelelően hétvégén is, éjszakai és nappali műszakban egyaránt a rendelkezésre álló teljes kapacitással folyik az utak javítása a városban – emelte ki Karácsony Gergely. hozzátéve, hogy ha az időjárási körülmények nem szólnak közbe, akkor ezzel a tempóval a hónap végére, a jövő hónap elejére a szükséges munkák jelentős részét el tudják végezni.

Közölte azt is, hogy a jövő héttől napi kátyújelentést hoznak nyilvánosságra a Budapest Közút oldalán, a budapest.hu-n, valamint a Városháza közösségimédia-felületein.

Vitézy Dávid: Na lám, ezért van értelme a képviselői munkának

„A tegnapi videóm után Karácsony főpolgármester végre megszólalt a budapesti kátyúk ügyében, és bejelentette: napi 1000 kátyút fognak befoltozni, a kérésemet teljesítve lesz napi nyilvános jelentés az előrehaladásról – fogalmaz a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében, hozzátéve „örülök, hogy végre elérte a városvezetés figyelmét ez a budapestiek százezreit érintő válsághelyzet”.

Vitézy Dávid szerint azon is kell dolgozni, hogy miként lehet fejleszteni a zsákos hideg aszfaltos technológiát, és azon is, hogy a Budapest Közúton kívüli fővárosi közszolgáltatók ilyen helyzetben hogyan tudnak segíteni, hisz – mint írja – a vízművek vagy a csatornázási művek vagy a BKV is tud aszfaltozni.

„De a lényeg, és ez volt a célom, sikerült a főpolgármester figyelmét ráirányítani a kátyúhelyzetre. Lássuk meg, sikerül-e így többre jutni - bízzunk benne. Figyelni fogjuk, és a következő szakbizottsági ülésen le is fogjuk vonni a tapasztalatokat” – jelezte a politikust, arra kérve a fővárosaikat, hogy írják meg, tapasztalnak-e változást a főpolgármester pénteki ígéretei és vállalásai nyomán.

„Egy biztos: a mai helyzet elfogadhatatlan, a budapesti utak úgy néznek ki, mintha háborús bombázás érte volna a várost. Ebbe nem lehet és nem is fogunk belenyugodni” – zárul a bejegyzés.