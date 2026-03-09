180 embert hozott haza Dubajból és Ománból egy újabb mentesítő járat

Ha lehet hinni az elemzőknek, akkor februárban 2016 ősze óta nem látott szintre eshetett vissza az infláció. A 2% alatti áremelkedés mellett elvileg folytathatná a megkezdett kamatcsökkentéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban a közel-keleti helyzet és a forint utóbbi napokban látott zuhanása keresztülhúzhatja a terveket. A háború az energiaárakon és az árfolyamon keresztül is begyűrűzhet az inflációba hosszabb távon, de az elemzők többsége szerint egyelőre nehezen számszerűsíthető a hatás.