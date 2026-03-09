180 embert hozott haza Dubajból és Ománból egy újabb mentesítő járat

Hetvenhat utassal a fedélzetén landolt „a mai mentesítő járatunk Budapesten” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este a Facebook-oldalán.
A Rijádból indult repülőgéppel „a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hoztuk haza” – fűzte hozzá.
Közölte: hétfőn „két mentesítő járatunk közlekedik” az ománi főváros és Budapest között.
A két járattal 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket „Dubajból viszünk át Maszkatba” – olvasható a miniszter bejegyzésében.