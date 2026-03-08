Meteorológia: rendkívüli az időjárás Magyarországon

Az ilyenkor szokásosnál 7-8 Celsius-fokkal melegebb volt szombaton az országban - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Az éjszakák még sok helyen fagyosak, de a nappalok kifejezetten enyhék.

Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt. Országos átlagban is 17 fok körül alakultak a maximumok, általában 7-8 fokkal magasabban, mint az ilyenkor szokásos.

A fenti infografika szerint Szécsényben 19,2 fokot mértek szombaton, a fővárosban, Újpesten pedig 18,8 fokot.