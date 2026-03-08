ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 8. vasárnap
Lens flare sunlight and clear blue sky
Nyitókép: SEAN GLADWELL / Getty Images

Meteorológia: rendkívüli az időjárás Magyarországon

Infostart / MTI

Az átlagosnál 7-8 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet szombaton napközben.

Az ilyenkor szokásosnál 7-8 Celsius-fokkal melegebb volt szombaton az országban - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Az éjszakák még sok helyen fagyosak, de a nappalok kifejezetten enyhék.

Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt. Országos átlagban is 17 fok körül alakultak a maximumok, általában 7-8 fokkal magasabban, mint az ilyenkor szokásos.

A fenti infografika szerint Szécsényben 19,2 fokot mértek szombaton, a fővárosban, Újpesten pedig 18,8 fokot.

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Ukrán dróncsapás következtében tűz ütött ki egy olajtároló telepen az oroszországi Krasznodári határterületen szombat éjszaka. Az oroszok szerint éjjel négy ukrán drónt semmisítettek meg a régió felett. A hétvége folyamán Oroszország intenzíven bombázott több ukrán nagyvárost is. Harkivban a támadás során tíz ember vesztette életét. Vasárnap hajnalban az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint 72 ukrán drónt lőtt le a légvédelem orosz területek felett, az orosz erők pedig két ballisztikus rakétával és 117 pilóta nélküli repülőgéppel támadták Ukrajnát. Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy ukrajnai háború lezárását a két ország közötti személyes ellenségeskedés akadályozza. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Iható a balatonfüredi Kossuth Lajos-forrás vize? Itt az ÁNTSZ döntése a híres savanyúvizről!

Iható a balatonfüredi Kossuth Lajos-forrás vize? Itt az ÁNTSZ döntése a híres savanyúvizről!

A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.

Iranian clerics close to naming new leader as smoke chokes Tehran after oil depot strikes

Iranian clerics close to naming new leader as smoke chokes Tehran after oil depot strikes

Clerics in Iran's Assembly of Experts say they have reached a decision about who will lead the country, but add that "obstacles" in the process remain.

