Hiányzott a vaddisznó lába, különleges állatot videóztak le

„Itt a kezem, nem disznóláb” – tartja a szólás, ami kézfogáskor biztatólag gyakorta elhangozhat.

De amit most videóztak, az látva bárki elmondhatja: nem disznóláb. Pontosabban: nincs disznóláb. Nem mindennapi videó került ugyanis ki a napokban az internetre. A felvétel készítője a pontos helyszínt nem árulta el, de feltételezhetően Nógrád vármegyei erdőben készült, és egy háromlábú vaddisznó sétáját mutatja be – írja a Sokszínű Vidék.

A találgatások is megkezdődtek, miért nincs négy lába a disznónak, miért van csak három:

vadász okozta

születési hiba

erdei baleset történt.

Ami viszont igen valószínű, hogy így aligha élhet sokáig a táplálékért folytatott harcban.

A felvétel ITT ELÉRHETŐ.