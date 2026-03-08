ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 8. vasárnap
Közeli kép egy vaddisznóról.
Nyitókép: Pixabay

Hiányzott a vaddisznó lába, különleges állatot videóztak le

Infostart

Háromlábú disznót videóztak, valószínűleg Nógrádban.

„Itt a kezem, nem disznóláb” – tartja a szólás, ami kézfogáskor biztatólag gyakorta elhangozhat.

De amit most videóztak, az látva bárki elmondhatja: nem disznóláb. Pontosabban: nincs disznóláb. Nem mindennapi videó került ugyanis ki a napokban az internetre. A felvétel készítője a pontos helyszínt nem árulta el, de feltételezhetően Nógrád vármegyei erdőben készült, és egy háromlábú vaddisznó sétáját mutatja be – írja a Sokszínű Vidék.

A találgatások is megkezdődtek, miért nincs négy lába a disznónak, miért van csak három:

  • vadász okozta
  • születési hiba
  • erdei baleset történt.

Ami viszont igen valószínű, hogy így aligha élhet sokáig a táplálékért folytatott harcban.

A felvétel ITT ELÉRHETŐ.

