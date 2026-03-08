ARÉNA - PODCASTOK
Eltűntként keresi a rendőrség Szabó Bálintot
Nyitókép: Facebook / Szabó Bálint

Eltünt a trombitás ellenzéki, Szabó Bálint

Infostart

A volt szegedi önkormányzati képviselő állítólag csütörtök óta nem adott életjelet magáról ezért a rendőrség elrendelte keresését.

Az eset azért is érdekes, mert az Index fotót készített róla egy pénteki eseményen – írja a portál.

A kőszegi rendőrség vasárnap elrendelte Szabó Bálint keresését. A trombitálásról ismert politikus eltűnéséről az általa alapított, „Itt az idő egyesület” is beszámolt Facebook-oldalán.

Hollétéről sem a családja, sem a barátai semmit nem tudnak! Bárkinek bármilyen infója van, kérjük itt jelezze! – áll a bejegyzésben. A poszt alatt többen arról írnak, hogy a politikus március 5-én, csütörtökön tűnt el. „Utoljára Czetli Balázs a Jurta tv munkatársa látta 18.00-kor a Széll Kálmán téren” – közölte Nagy Zsolt József.

Ellenben az Index március 6-án, pénteken, lefényképezte a trombitás ellenzékit az Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervezett kormánypárti tüntetésen. A demonstráción felszólalt Szijjártó Péter külügyminiszter, aki két nappal korábban még Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, valamint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Majd megjelent Szabó Bálint is aki állítólag azt nyilatkozta: aznap volt a születésnapja és azért ment a tüntetésre, hogy ott ünnepelje a jeles napot.

