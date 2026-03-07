Elhunyt Mali István, az Operaház is gyászolja

Mali István zenei pályafutása Pilisszántóról indult, majd a Zeneművészeti Akadémia elvégzését követően, 1974-ben csatlakozott a Magyar Állami Operaház együtteséhez. Tehetségének köszönhetően hamar a zenekar első klarinétosa lett.

Szerteágazó művészi és vezetői pálya.Hangszeres szólistaként és kamarazenészként is meghatározó alakja volt a hazai zenei életnek.

2012-től nyugdíjazásáig a Nemzeti Filharmonikusok zenekari menedzsereként segítette az együttes munkáját.

Állami kitüntetésekkel elismert életút

Munkásságát a szakma és az állam is magas szinten elismerte. 2019-ben a művészeti intézmények működtetése terén végzett kiemelkedő tevékenységéért Bánffy Miklós-díjban részesült.

2025-ben, egy évvel halála előtt, a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatával tüntették ki több évtizedes művészi és zeneigazgatási munkája méltatásaként.