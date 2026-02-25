ARÉNA - PODCASTOK
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti (EP-) listájának első helyén álló pártelnök, frakcióvezető beszél a párt EP-listájának első öt képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatón a fővárosban, a párt Ferenc körúti irodájában 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Toroczkai László mindenképp meg fogja óvni a választások eredményét

Infostart

Biztosan mind a 106 egyéni választókerületben összegyűjti az induláshoz szükséges ajánlásokat a Mi Hazánk Mozgalom, és parlamentbe jutás esetén sem tervez koalícióra lépni – erről beszélt Toroczkai László.

A pártelnök a 48 perc című műsorban biztosnak nevezte, hogy mind a 106 választókerületben összegyűjti az ajánlásokat a Mi Hazánk – írja az Index. Ez a folyamat közlése szerint jól halad, a kedd esti adatok szerint már több mint 31 jelölt összegyűjtötte az ajánlásokat, hétvégéig pedig mind a 106 le fogja adni az íveket.

Toroczkai a kampányról azt mondta: a december óta tartó országjárásának tapasztalatai szerint az önkormányzatok nem engedik, hogy önkormányzati tulajdonú épületekben tartsa meg a párt a fórumait, többen pedig azt jelzik a pártvezetés felé, hogy félnek az utcai fórumokra elmenni.

Kifejtette: az ellenzéki pártot a virtuális térben is „elképesztő cenzúra” éri, a Meta „veszélyes személynek” nyilvánította és letiltotta pártvezetői profilját, az országos terjesztő cégek nem viszik ki a párt újságjait, a két legnagyobb kereskedelmi televízióban pedig nem jelenhet meg a Mi Hazánk. „Bármi lesz a választások végeredménye, én meg fogom óvni, és nemzetközi fórumokig el fogom vinni”
– jelentette ki Toroczkai.

A pártvezető arra a kérdésre, hogy milyen választási eredményeket vár, azt mondta,

a közvélemény-kutatási prognózisokat „minimum meg kell duplázni” a Mi Hazánk esetében,

az országjáráson pedig azt tapasztalta, rengeteg ember fogadja ezeken az eseményeken.

Az új parlamentbe történő bejutás esetén „természetesen nem készülünk koalícióra, nem azért indulunk a választásokon, hogy valakinek a koalíciós partnerei legyünk” – fogalmazott. Hozzátette: a Mi Hazánk azért indult, hogy megvalósítsa programját, és ezzel – a Fidesszel és a Tisza Párttal szemben – semmilyen „zsákbamacskát” nem árul. Hárompárti parlament esetén „a Mi Hazánk mind a Fideszből, mind a Tisza Pártból a legjobbat fogja kihozni, hogyha mondjuk mi leszünk a mérleg nyelve” – fogalmazott.

A Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásáról szólva Toroczkai László azt mondta: a Mi Hazánk mindig a magyar érdekeket képviseli és védi, a Zelenszkij által vezetett ukrán vezetés „egy magyarellenes korrupt rezsim, ami ellen természetesen föl kell lépni”.

toroczkai lászló

országgyűlési választás

mi hazánk

választás 2026

